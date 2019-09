Dazi, Coldiretti: scende in piazza il popolo del Parmigiano con premier Conte

Per la prima volta il popolo del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano con mucche, caldaia e zangole al seguito scende in piazza alla vigilia dei risultati dell’arbitrato del Wto previsto il 30 settembre sulla decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di mettere dazi ai prodotti europei, che rischia di colpire pesantemente importanti settori del Made in Italy, a partire dai due formaggi italiani più esportati nel mondo.

L’appuntamento è a Bologna al Villaggio Coldiretti, dove accorreranno decine di migliaia di produttori, casari, stagionatori, gastronomi e consumatori domani 28 settembre 2019 dalle ore 9,00 con le proprie a storie, esperienze e prodotti a Bologna da Piazza XX Settembre al Parco della Montagnola fino a Piazza 8 Agosto per difendere il prodotto simbolo del Made in Italy minacciato dalla guerra dei dazi che favorisce il moltiplicarsi delle imitazioni come dimostra lo studio Coldiretti sul mercato del Parmigiano Reggiano, tra minacce ed opportunità.

Al Parmigiano day insieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini parteciperà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Sarà realizzata la “prima galleria dei nemici del Parmigiano” per smascherare i falsi scovati con l’operazione verità nei diversi continenti, Ad evidenziare le differenze con il prodotto originale nella piazza ci saranno i casari che prepareranno le forme secondo gli antichi rituali con il latte ottenuto da una vera e propria stalla di vacche rosse, la storica razza da cui è nato il Parmigiano Reggiano.

Il Villaggio della Coldiretti è l’unico posto al mondo dove vivere autenticamente un giorno da contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti, sui trattori, a tavola con gli agrichef, pin sella ad asini e cavalli, nella stalla con mucche, pecore, capre, maiali, conigli e galline, o nelle fattorie didattiche e negli agriasili dove i bambini possono imparare a impastare il pane o a fare l’orto.

Per la prima volta si potrà andare a scuola dagli agrichef per imparare a cucinare i piatti della nonna usando i veri ingredienti Made in Italy, degustare olio extravergine, vini e birra agricola nell’Oil&wine bar del Villaggio, o seguire le lezioni di agrocosmesi con i trucchi di bellezza della nonna.

Spazio al più grande mercato a chilometri zero con Campagna Amica dove acquistare direttamente dagli agricoltori provenienti da tutta Italia esclusivi souvenir del gusto per se stessi o da regalare agli altri. Saranno presenti aree dedicate alla solidarietà per aiutare le categorie più deboli, con i prodotti delle aziende terremotate di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo e quelli prodotti dalle aziende di agricoltura sociale impegnate nel reinserimento socio lavorativo di soggetti disagiati, disabili o problematici, nell’educazione ambientale e nei servizi alle comunità locali. Per la prima volta nel villaggio Coldiretti uno spazio completamente dedicato agli amanti dei prodotti Bio.

#STOCOICONTADINI è anche l’unico posto al mondo dove per l’intero week end tutti potranno vivere per una volta l’ esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano al 100% a soli 5 euro per tutti i menu preparati dai cuochi contadini che hanno conservato i sapori antichi del passato, dal risotto Carnaroli al Lambrusco Igt o Arborio alla zucca emiliana ai tortellini in crema di Parmigiano Reggiano, dalla pasta di grano italiano all’amatriciana alle casarecce funghi e salsiccia, dalla carne servita nelle bracerie ai galletti fritti, ma sarà possibile gustare i più pregiati salumi e formaggi italiani a denominazione di origine (Dop). Una occasione unica anche per assaggiare nei diversi gusti la pizza autenticamente tricolore, dalla farina all’olio, dal pomodoro alla mozzarella, lo street food green dal cartoccio di pesce di mare, come alici e gamberi, allo gnocco fritto e alla tigella, dai dolci come il gelato al latte d’asina o allo sciroppo di rosa e pesca e la torta di riso fino alle arachidi tutte italiane tostate a legna e al raviggiolo col miele.

Un intero settore è dedicato alla pet therapy e al ruolo degli animali nella cura del disagio. Ma al Villaggio ci saranno anche gli orti con i tutor e il Villaggio delle idee con i giovani imprenditori agricoli fa fanno innovazione nel Paese.