Fuga di gas in via Lombardia, evacuate decine di persone

Intorno alle 16 i vigli del fuoco sono stati allertati da tecnici Hera per una fuga di gas a Bologna in via Lombardia al civico 18-19. Gli uomini del 115 hanno messo in sicurezza lo scenario è evacuato lo stabile al civico 18. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche il 118 per portare fuori dall’edificio persone diversamente abili, tecnici Hera, Enel e polizia locale.

Lo stabile è di sette piani. 24 appartamenti. Approssimativamente 50/60 persone le persone interessate. L’intervento è ancora in corso.