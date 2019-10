Terza vittoria al tie break per la Green Warriors Sassuolo

Geovillage Volley Hermaea Olbia 2 – Green Warriors Sassuolo 3 (Parziali 26-28 25-20 23-25 12-25 13-15)

È una Green Warriors tutta cuore e carattere quello che ritorna da Olbia con due preziosissimi punti: per i primi due set, le ragazze di Enrico Barbolini mancano di incisività nei momenti clou e finiscono per trovarsi sotto 2-0. Arriva poi la grande rimonta neroverde: con la giovane Pasquino in cabina di regia, Sassuolo è davanti per tutto il parziale, subisce la rimonta delle padrone di casa poi chiude 23-25. Il quarto parziale, è tutto un monologo neroverde. Il quinto set è di nuovo bello tirato: al cambio campo è Sassuolo avanti, con Olbia che però è sempre lì: finisce 13-15, con Pincerato e compagne che raccolgono la terza vittoria consecutiva.

La Green Warriors Sassuolo dimostra grande carattere e cuore e torna dalla difficile trasferta in Sardegna con due punti fondamentali in ottica classifica generale: per Pincerato e compagne è la terza vittoria consecutiva, la terza maturata al tie break.

Le ragazze di Enrico Barbolini scenderanno i nuovo in campo tra quattro giorni, nel turno infrasettimanale del giorno di Halloween: le neroverdi saranno di scena a Montale, nell’attesissimo derby modenese del girone A.