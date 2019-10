Aggiornamento sulla chiusura notturna della stazione di Parma sulla A1

Sulla A1 Milano-Napoli, è stato modificato il programma di chiusura della stazione di Parma.

La stazione sarà chiusa dalle 21:00 di mercoledì 30 alle 5:00 di giovedì 31 ottobre, in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali:

in uscita e in entrata, da e verso Milano: Fidenza, al km 90+500 della stessa A1 Milano-Napoli o Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia, di competenza SALT Società Autostrada Ligure Toscana;

in uscita e in entrata, da e verso Bologna: Terre Canossa Campegine al km 124+300 della stessa A1 Milano-Napoli o Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia, di competenza SALT Società Autostrada Ligure Toscana.