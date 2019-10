Atleti da tutto il nord Italia alla Pietra per il Memorial Narciso Corbelli di skiroll

Atleti da tutto il nord Italia alla Pietra per il Memorial Narciso...

In una splendida giornata di sole, la Pietra di Bismantova è stata ancora una volta maestosa calamita di tanti appassionati di Skiroll che hanno partecipato alla 12^ edizione del Memorial Narciso Corbelli, preparandosi in tal modo all’imminente stagione invernale dello sci di fondo.

L’evento è stato promosso ed organizzato da Sci Nordico Bismantova con il patrocinio del Comune di Castelnovo Monti e con il prezioso aiuto di forze dell’ordine, pubblica assistenza, alpini e tanti volontari del territorio.

La famiglia Corbelli e Chiara Borghi, assessore al Turismo, sono intervenuti alla cerimonia durante la quale sono stati premiati i migliori atleti e tantissimi giovani. Al via oltre 90 fondisti giunti a Castelnovo anche da Lombardia, Veneto e Trentino.

Il miglior tempo assoluto lo ha fatto segnare il veneto Lorenzo Riccardo Masiero (classe 2001) del Centro Sportivo Carabinieri davanti a Marco Capanni dello Sci Club Bismantova (classe 1999), primo fra i Senior. Masiero si è imposto anche nella categoria Juniores. Fra i Baby sprint maschile vittoria di Alberto Ferrari alla sua prima gara da atleta con la maglia dello Sci Nordico Bismantova. Nella categoria Baby femminile, vinta da Siria Benassi dello Sci Club S.Anna, le atlete di casa Irene ed Agnese Ferrari hanno meritato rispettivamente il quarto ed il quinto posto. Settima Michelle Tessier.

Fra i tanti protagonisti all’arrivo in Piazzale Dante si sono distinti altri giovani della società locale: Giorgio Ferrari, secondo fra i Cuccioli, Beatrice Ferrari seconda fra le Allieve, Matilde Ferrari ed Andrea Costantino sono saliti sul gradino più alto nelle categorie Ragazze ed Allievi. Marco Capanni ha primeggiato nella categoria Senior, nella quale il compagno di squadra Marco Gilioli è giunto quinto.

Fra le tante le società sportive rappresentate lo Sci Club Bismantova è risultato il miglior team del 12° Memorial Corbelli. Fra gli altri Club, note di merito anche per Sci Club Piandelagotti, Sci Club S.Anna, Olimpic Lama, Sci Fondo Pavullese, Sci Club Frassinoro, G.S. Monte Giner, GSD Marzola, Sci Club Bobbio, Sci Club Valdobbiadene, Cai Brescia, Sci Club Bagnolo, C.S. Montebelluna e Sci Club Lissone.