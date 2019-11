“Quintetto” con Marco Chenevier venerdì al Teatro dei Segni di Modena

Venerdì 15 novembre al Teatro dei Segni di Modena (Via S. G. Bosco 150) va in scena “Quintetto”, performance di danza di e con Marco Chenevier, secondo appuntamento di Trasparenze Stagione, inizio spettacolo ore 21.00. Info e prenotazioni: cell 345 6018277; mail biglietteria@trasparenzefestival.it. Biglietti: 10 euro (intero), 5 euro (ridotto under 25).

“Quintetto” è una produzione ALDES e TIDA con il sostegno di Mibact e Regione Autonoma Valle d’Aosta, REGIONE TOSCANA/Sistema Regionale dello Spettacolo, un lavoro pluripremiato in Italia e all’estero, inserito nella “Top 10 Comedy 2016” del quotidiano inglese “The Guardian”, vincitore del Be Festival – Birmingham 2015, secondo premio del pubblico al Mess Festival – Sarajevo 2015.

Info e prenotazioni

345 6018277 – biglietteria@trasparenzefestival.it

Per seguire tutta la Stagione è possibile acquistare l’abbonamento consultando il sito www.trasparenzefestival.it

Biglietteria attiva anche sul circuito LIVETICKET e con il BONUS CULTURA (Carta docenti e 18app).