Modena: a Unijunior sabato 16 novembre saliranno in cattedra gli insetti

Proseguono gli appuntamenti della decima stagione di Unijunior, il progetto che Unimore con l’Associazione Leo Scienza rivolge ai ragazzi fra gli 8 e 14 anni proponendo loro un percorso di avvicinamento alla scienza e alla cultura con lezioni divertenti e ad alto tasso esperienziale, dedicate a temi curiosi, di grande interesse per i più giovani.

Il calendario di questa edizione si presenta ricco di nuove proposte tra lezioni, incontri e appuntamenti con viaggi e avventure attraverso la natura, l’arte, il corpo e la mente, l’informatica, la chimica, la storia, l’educazione civica e le profondità del nostro Pianeta. 20 lezioni in totale che si terranno nelle sedi di Modena, Reggio Emilia e Mantova.

Nella nuova lezione “Gli insetti salgono in cattedra…e ci posso aiutare a vivere meglio” e sarà condotta dalla prof.ssa Lara Maistrello del Dipartimento di Scienze della Vita. Attesi tantissimi ragazzi per seguire le due lezioni, una alle ore 15.00 e l’altra alle ore 16.30, che si terranno sabato 16 novembre 2019 al Complesso Universitario San Geminiano (via San Geminiano, 3) a Modena (inizio ore 15 e ore 16,30)

Gli insetti abitano la terra da milioni di anni e hanno sviluppato una incredibile varietà di adattamenti alle condizioni ambientali più difficili. La professoressa Maistrello, che da anni porta avanti ricerche sul mondo di questi organismi sempre più indispensabili all’uomo, porterà la sua esperienza e la sua passione per gli insetti agli studenti di Unijunior svelando quanto possiamo imparare da loro per migliorare il nostro modo di vivere, all’insegna della sostenibilità”.

Per iscriversi e consultare il calendario, conoscere i temi e i docenti in programma, visitare il sito www.unijunior.it