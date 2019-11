Dibattito dei giovani sassolesi del centrodestra sabato in sala Biasin

Si svolgerà sabato 23 novembre alle ore 20 in sala Biasin a Sassuolo, il primo dibattito con protagonisti i tre principali esponenti dei movimenti giovanili sassolesi dei partiti del centrodestra.

“Un’occasione unica – commenta l’assessore Ruggeri – per mettere in risalto le posizioni dei movimenti giovanili politici attualmente tenuti troppo lontani dalle luci dei riflettori.

Una serata aperta a tutti per dare voce ai giovani che scelgono di mettersi in gioco, con le proprie idee, per la collettività. Abbiamo tra le nostre mura cittadine, ragazzi che non solo sono impegnati attivamente in politica, ma ricoprono cariche prestigiose anche tra le fila dei partiti politici di riferimento: un assessore e due capigruppo in Consiglio Comunale sotto i 25 anni, certamente può considerarsi un primato ampiamente positivo”.

Questo incontro è rivolto non solo ai giovani (che potrebbero essere interessati ad avvicinarsi alla politica, ma non ancora a conoscenza dell’esistenza di movimenti politici giovanili), ma all’intera cittadinanza: come intitola la conferenza, sarà presente il futuro del centrodestra sassolese. I protagonisti saranno infatti, Giovanni Gasparini capogruppo della Lega, Davide Capezzera capogruppo di Forza Italia ed infine Sharon Ruggeri di Fratelli d’Italia assessore alle politiche giovanili, sport e politiche sociali.