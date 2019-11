Tante iniziative per tutti domani a Fiorano

Mercoledì 20 novembre sono tante le iniziative per chi vuole passare una divertente ed interessante serata in compagnia a Fiorano Modenese.

Al Centro culturale Via Vittorio Veneto, alle ore 20.30, ultimo appuntamento con il ciclo di incontri dedicato al ‘Bon ton’, per comprendere le regole sociali, del buon gusto, delle buone maniere, il galateo moderno per ogni occasione. Organizzato dal Comitato Fiorano in Festa, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, mercoledì sera si parlerà di matrimonio e di tutto quello che c’è da sapere per fare bella figura sia da parte di chi invita, sia per chi partecipa. Ingresso a offerta libera e, come sempre, brindisi finale.

Per informazioni: www.centrovvv.com; email:centrovvv@gmail.com oppure contattare il servizio Cultura: cultura@fiorano.it.

Al cinema teatro Astoria, alle 21, consueto appuntamento con al rassegna ‘Film d’essai’ con una divertente pellicola italiana, basata sull’omonimo romanzo autobiografico di Giacomo Mazzariol. ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’ racconta il rapporto di due fratelli, Jack e Gio. Quest’ultimo ha la sindrome di Down e per Jack questo diventa un segreto da non svelare.

L’ingresso, per chi non ha l’abbonamento, costa 5 euro, con riduzione a 4 euro per gli under 29 e gli over 65. Per informazioni: 0536 404371 – email: astoria@tirdanza.it.

Per chi ama il fai da te mercoledì 20 novembre, alle ore 21, in ludoteca, al Bla di Fiorano Modenese, Monica Guidetti conduce un laboratorio creativo (il secondo di un ciclo di quattro) per realizzare simpatiche decorazioni per la tavola di Natale. Il costo della singola serata è di euro 10,00. Prenotazione obbligatoria in ludoteca 0536 833414, mail: ludoteca@fiorano.it

E per finire a Casa Corsini (Spezzano), come tutti i mercoledì sera, appuntamento gratuito al Fablab con tutti i makers della community, il modo più semplice per conoscere il laboratorio, capire come funziona la stampa 3D, provare gratuitamente la laser cutter, condividere idee e progetti. Informazioni: 0536 833190, mail fablab@casacorsini.mo.it.