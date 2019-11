Un Magico Natale a Casalgrande con Canti, Mercatini, Casetta di Babbo Natale, Giostrina e Giochi per grandi e piccini. Questi gli appuntamenti principali del programma: l’8 dicembre accensione del maestoso albero in centro; il 15 dicembre coro Gospel, le iniziative di Matera capitale della Cultura, i canti di Natale e brindisi in piazza con l’amministrazione comunale. Il 22 mercato straordinario in centro. E inoltre i mercatini di Natale l’8 dicembre a Sant’Antonino e il 15 dicembre a Salvaterra.

Entrando nel dettaglio, si parte il 7 dicembre con il fotogiro, esposizione di foto del Gruppo Fotografico il Torrione nelle vetrine dei negozi di Casalgrande.

Dall’8 dicembre, in piazza a Boglioni arriva la giostrina di Natale, che sarà presente fino a fine febbraio. Sempre l’8 dicembre, mercatini a Sant’Antonino. dalle 8 alle 14 a cura dei commercianti di Sant’Antonino e la Proloco di Casalgrande, con hobbisti, artigiani, esposizione di auto, spazio bimbi con gonfiabili, trucca bimbi e esibizione di arti marziali e stand Ema. Nella stessa giornata, Natale a Casalgrande a Boglioni: dalle 16 alle 18, a cura di ProLoco e Amministrazione: alle 16 Canti di Natale a cura della Scuola Primaria – Istituto Santa Dorotea, concerto di Campane di Gabriele Fornaciari e Arnaldo Mussini. Alle ore 17, accensione Albero di Natale e brindisi di auguri con l’Amministrazione Comunale e Proloco, che offriranno il tradizionale Panettone natalizio, pandoro, vino Spergola per tutti. Caramelle e cioccolatini a tutti i bambini. Dall’8 dicembre al 6 gennaio 2020 Mostra di Pittura e Presepi, a cura dell’Associazione Arte a Casalgrande presso lo spazio espositivo di via Marx sotto la sede comunale.

Il 12 dicembre I ragazzi della Mikrokosmos Orchestra proporranno un Viaggio musicale in slitta a partire dalle 20.30 al Teatro De André, con Musiche di Tchaikovsky, Charpentier, Mozart, Verdi, Tradizionali (info: www.teatrodeandre.it).

Si passa al 13 dicembre con la Festa di Natale in piazza a Villalunga: alle ore 10, festa e arrivo di Babbo Natale a cura della Scuola dell’Infanzia di Villalunga, che ha realizzato le decorazioni dell’abete in piazza

Giornata ricchissima di appuntamenti quella del 15 dicembre. A Boglioni, in centro, per tutto il giorno Mercatino Arte e Ingegno e intrattenimenti. Si parte alle 10 alla Casetta di Babbo Natale. Tutti i bambini potranno lasciare le letterine nell’apposita cassetta. In occasione dell’Epifania, sarà sorteggiata al mattino la letterina vincente, con un simpatico regalo di Natale offerto dalla Proloco. Alle ore 10.30 in Piazza della Costituzione “freddoINCANTO”. I bambini della Scuola Primaria di Casalgrande presentano un repertorio di pezzi cantati, suonati e giocati per festeggiare con le famiglie questo magico momento. In caso di maltempo, info su www.comune.casalgrande.re.it. Alle ore 17, in Piazza Martiri della Libertà, Coro Gospel Faith Gospel Choir e Auguri Natalizi con l’Amministrazione e Proloco. Stand Ema con gnocco fritto frittelle di baccalà, e mercatino; stand Alpini con vin brulè e biscottini

Per tutta la giornata, ci saranno anche le attività di “Lucani per un giorno”, iniziativa che celebra Matera Capitale della Cultura. Si parte con la mostra di 32 litografie in tre negozi del centro con rappresentati i costumi tradizionali dei comuni della Basilicata. Dalle ore 10 alle ore 18 in via Aldo Moro, esposizioni, vendita e degustazione di prodotti tipici lucani e proiezione video di Matera e la Basilicata. In Piazza Martiri della Libertà, dalle ore 15 alle ore 16, stage di danze popolari lucane aperte al pubblico con Quadriglia Lucana, la Tarantella di Pisticci e il Ballo dei tre piedi. Dalle ore 16 alle ore 17, esibizione del gruppo folk Tarantella Lucana.

Sempre il 15 dicembre, a Salvaterra, Mercatini di Natale a cura di Salvaterra Eventi 2.0, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Alle ore 11, Canti di Natale sotto l’Albero a cura della Scuola Primaria di Salvaterra, in collaborazione con Radio Musichiere di Scandiano. Presenta Guido Baschieri. Segue l’accensione del grande albero. Dalle 8 alle 13 Mercato Ambulante, dalle 8 alle 17.30 Mercatini di Natale e Ciccioli di Natale. E inoltre: stand alimentari, laboratori creativi per grandi e piccini, lezioni di cucina e tanto altro!

Passiamo al 17 dicembre: alle ore 20, Canti di Natale per Famiglie della Scuola dell’Infanzia comunale U.Farri, presso il Teatro De André. Il 20 dicembre dalle 9.30 alle 11.00, arriva Babbo Natale, presso la Scuola Statale Orizzonti.

Il 22 dicembre a Boglioni, Mercatino in centro a Casalgrande a cura di Com.Re, Proloco e Amministrazione Comunale. Per tutto il giorno, Mercato Straordinario, Casetta di Babbo Natale, giostra e giochi per grandi e piccini.

Si passa infine al 6 gennaio con la tradizionale Chocolate Run e Befana in piazza a Boglioni. Dalle 10 alle 12.30, a cura di G.S. Virtus Casalgrande, in collaborazione con Proloco di Casalgrande, camminata podistica non competitiva di km 9,6,3,1 aperta a tutti e corsa competitiva di 9 km. Per informazioni: info@runningblog.it. A seguire, arriva la Befana a distribuire caramelle e cioccolatini.