Le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale e la cyber security in ambito economico: domani se ne parla nell’assemblea dei Commercialisti di Modena

Quali conseguenze ha sull’economia la concentrazione nelle mani di pochi operatori globali del controllo dei dati personali di milioni di cittadini? Come difendersi dall’apparentemente inarrestabile strapotere dei gestori dei cosiddetti big data? E come, invece, si possono utilizzare le nuove tecnologie per creare valore per le aziende? Di cyber security e di gestione corretta della nostra privacy se ne parlerà domani, martedì 3 dicembre, nel corso dell’assemblea annuale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena, in programma a partire dalle ore 16,30 presso il Forum “G. Monzani”.

I lavori assembleari saranno infatti preceduti da una tavola rotonda dal titolo “Le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale”, che vedrà la partecipazione di due relatori altamente qualificati: la prof.ssa Rita Cucchiara (Ordinario di Ingegneria Informatica presso il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari di UniMoRe) ed il dott. Stefano Spaggiari (Ceo di Expert System s.p.a.).

Oltre a rappresentare il principale momento di incontro e confronto per gli oltre 1.200 professionisti modenesi iscritti all’Ordine, l’assemblea offrirà quindi l’occasione per approfondire questi temi di grande attualità, che stanno modificando anche il ruolo dei professionisti contabili nell’odierno contesto economico globalizzato.

“I Commercialisti svolgono una funzione fondamentale di consulenza e supporto degli imprenditori: è fondamentale per la nostra categoria saper analizzare e capire le sfide e le problematiche che ci pone la tecnologia, ma anche le opportunità da poter cogliere per essere sempre al passo con i tempi, confermandoci così una professione in costante evoluzione che si pone come snodo strategico tra il mondo economico-finanzario e quello dell’impresa” afferma Stefano Zanardi, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena.

Nel corso dell’assemblea sarà inoltre riservato un momento speciale ai colleghi Commercialisti con maggiore esperienza, con la consegna di una targa celebrativa ai professionisti che risultano iscritti all’Ordine di Modena da più di cinquant’anni.