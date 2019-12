Sant’Ilario: “Good Man Night”: al Mavarta anteprima del corto girato sull’Enza

Venerdì 13 dicembre (ore 21.00) anteprima al Centro Culturale Mavarta del cortometraggio “G(o)od Man-Onora il padre e la madre” con il regista Daniele Zinelli e gli interpreti Cristian Carbognani e Francesca Conti. “G(o)od Man” è stato girato nell’estate del 2019 tra la Bassa parmense e le rive dell’Enza a Sant’Ilario nei pressi della località Chiavicone. Il corto, che fa parte del progetto collettivo “Death Of Ten Commandments”, sta riscuotendo notevoli consensi in diversi festival. Tra questi l’Abruzzo Horror Festival dove il ha vinto il primo premio.

Daniele Zinelli, videomaker con la passione per il genere thriller e horror, ha girato molti altri cortometraggi. Quest’ultimo riprende l’interno dell’argine del fiume Enza in uno scenario suggestivo dove la natura è ancora rigogliosa. Il cortometraggio si è ispirato al comandamento “Onora il Padre e la Madre”. È stata scelta questa location dove il tempo sembra essersi fermato per parlare di un uomo che deve affrontare una scelta esistenziale: salvare la propria anima o la reputazione. Molto coinvolto nel progetto il santilariese Cristian Carbognani, cabarettista, scrittore e campione italiano di light boxe over 40, autore di una convincente interpretazione nei panni del protagonista accanto a Francesca Conti, ex miss Parma e cabarettista.

Nel corso della serrata sarà presentato “The Road to Her”, il nuovo libro dello scrittore Pietro Gandolfi, e si parlerà di horror a 360° come metafora e critica sociale della vita. Gandolfi si ispira a maestri come Clive Barker e Richard Laymon e ha pubblicato i romanzi “La ragazza di Greenville”, “William Killed the Radio Star” e “Clayton Creed”; suoi racconti compaiono in raccolte come “Il paese dell’oscurità”, “Urban Italian”, “Splatter” e “Malombre”.

Ingresso libero. Info: Centro Culturale Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza (RE). Tel. 0522 67158 – www.mavarta.it