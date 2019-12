Tennis, fase di qualificazione della dodicesima Coppa d’Inverno nel weekend allo Sporting

Da venerdì 13 a domenica 15 dicembre, allo Sporting Club Sassuolo andrà in scena la fase di qualificazione del girone B della dodicesima Coppa d’Inverno, manifestazione a squadre indetta dalla Federazione Italiana Tennis, riservata a giocatori e giocatrici Under 13 e 14.

Dopo aver ospitato la prima tappa della Macroarea Nord-Est giovanile con più di 600 giocatori, e le finali nazionali Under 13 maschili, ancora una volta, il sodalizio sassolese, quando si tratta di manifestazioni giovanili di alto spessore tecnico, non si sottrae all’impegno mettendo in campo, è proprio il caso di dirlo, tutte le proprie competenze e capacità organizzative.

Ecco quindi che durante i tre giorni di gare programmati, nei campi indoor in sintetico del Club di Via Vandelli, si potrà assistere ad appassionanti sfide fra le migliori rappresentative di Emilia Romagna, Abruzzo/Molise, Puglia/Basilicata e Sicilia.

La formula prevede un unico girone all’italiana. Il sorteggio degli accoppiamenti sarà effettuato Venerdì mattina alle ore 9 e immediatamente dopo scenderanno in campo i primi incontri. Ingresso libero.

Per la cronaca, in serie A2 femminile le ragazze dello Sporting non sono riuscite ad espugnare il campo del TC Cagliari. Nell’incontro di ritorno del tabellone di play out, infatti, le portacolori dello Sporting sono uscite sconfitte dalla sfida contro la squadra sarda, determinando così la retrocessione per le sassolesi che nel 2020 giocheranno nel campionato cadetto di serie B.