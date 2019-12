Albinea ha premiato i campioni dello sport

Medaglie, targhe, applausi sorrisi e tante tesi a sostegno della bontà della pratica sportiva nella vita dei ragazzi. Sabato pomeriggio, in una sala civica piena, è andata in scena la Festa dello Sport di Albinea. Oltre al sindaco Nico Giberti e all’assessore Daniele Menozzi, erano presenti tre grandi ospiti: l’atleta paralimpica Francesca Porcellato, la tennista Giulia Gabba e il tecnico della Reggio Audace Massimiliano Alvini.

Il pomeriggio è servito per premiare gli atleti, gli allenatori, i dirigenti e le squadre che si sono distinti nel corso del 2019 e per scambiarsi gli auguri di Natale.

Hanno ricevuto un premio la Kick Boxer, campionessa del mondo nella categoria light contact, Chiara Iaccheri; il motociclista Simone Rossi; la squadra di calcio a 5 del Sap Albinea composta da Simone Montanari, Elena Denti, Anna Rivi, Anna Zanfini, Fabio Garofoli, Silvia Rodolfi, Riccardo Campanini e Remo Prandi; le ragazze dell’Under 14 di Volley femminile della polisportiva Albinetana; il mister della squadra di Calcio a 5 femminile della Real Traminer Albinetana Lorenzo Valeriani; l’insegnante di Azato Karate Patrizia Panarari, il presidente del circolo Tennis Albinea Gianluca Bologna; I due allenatori del settore giovanile dello United Albinea Luca Masoni e Andrea Incerti; il collaboratore nella gestione dell’impianto sportivo “Il Poggio” Ottavio Monticelli; le ragazze del Precison team Albinea Senior e Junior dello Skating Albinea; l’Albinea Rugby; gli Allievi della Polisportiva Borzanese; le ballerine Ilaria Lorusso e Virginia Iotti della Dance de la Plume; la Polisportiva Iwons basket e l’Hellas Albinea.

Inoltre 3 medaglie e due targhe sono andate all’Istituto comprensivo albinetano e in particolare a Silvia Catalini, 1^ negli 80 metri a ostacoli; Carlos Ganapini, 3° nel salto in lungo; Matteo Dotti, 3° nel salto in alto; alle squadre di calcio a 5 femminile e maschile, entrambe giunte seconde ai Campionati Regionali “Giochi Sport”.

“Siamo molto soddisfatti della riuscita della Festa – spiega l’assessore allo Sport Daniele Menozzi – Ringrazio di cuore Francesca Porcellato e Giulia Gabba che hanno lanciato messaggi umani e sportivi importanti. Grazie a mister Alvini che ha fatto di tutto per partecipare ed è arrivato dopo aver diretto l’allenamento della Reggiana, e grazie a tutte le associazioni sportive albinetane per l’impegno che profondono durante l’anno e per il valore educativo di ciò che fanno per i nostri giovani”.