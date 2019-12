“Natale al Cimone”, durante le feste oltre 100 eventi promossi dai Comuni

Sono oltre 100 gli eventi del cartellone dal titolo “Natale al Cimone” promosso dai Comuni di Fanano, Montecreto, Riolunato e Sestola.

Il programma spazia dalle attività per bambini, musica e cultura, enogastronomia e spettacolo ed è disponibile sui siti dei Comuni e www.appenninomodenese.net, sul canale Facebook tutto dedicato al “Natale al Cimone” e in una brochure distribuita negli uffici turistici e in diversi negozi e strutture ricettive del Cimone.

Per quanto riguarda lo sci e sport l’obiettivo è aprire gli impianti di risalita il 24 dicembre; il palaghiaccio Fanano apre dal 26 dicembre al 6 gennaio dalle ore 11 a mezzanotte, mentre la piscina di Sestola sarà sempre aperta dal 26 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni (15,30-19,30).

Sarà attiva anche quest’anno anche la navetta Christmas bus che collegherà i comuni di Fanano, Sestola e Montecreto.

Tra gli eventi nel periodo di Natale spiccano il concerto dei Voxtone a Montecreto venerdì 27 dicembre, dalle ore 20,30 alla chiesa del Trogolino; il concerto di musica classica col tenore Roberto Brugioni e il pianoforte di Aurelio Zarrelli al teatro comunale di Riolunato, domenica 29 dicembre alle ore 21.

Il programma prosegue a Sestola il 30 dicembre al palasport con la musica del dj Gabri Ponte e il 31 il cenone sempre al palasport e la festa in piazza, mentre a Fanano l’appuntamento di Capodanno è in piazza con musica e spettacolo pirotecnico; mercoledì 1 gennaio dalle ore 19, sempre a Fanano, gli artisti lirici di Appennino Incanto si esibiscono nella chiesa di San Giuseppe.

Al castello di Sestola, sabato 4 gennaio, dalle ore 19, c’è lo spettacolo pirotecnico; domenica 5 gennaio al palaghiaccio Fanano è in programma il “Galappennino” di pattinaggio artistico con atleti internazionali e la cantante Bianca Atzei.

Da sabato 4 a domenica 12 gennaio ritorna “Stelle sulla neve”, promosso dai Comuni di Fanano e Sestola e Consorzio del Cimone e l’organizzazione di Backstage Eventi, che vede come ospiti, tra gli altri, i campioni del mondo di calcio Gianluca Zambrotta e Luca Toni e il regista Matteo Garrone.

Per l’occasione dal 7 al 10 gennaio sarà presente il giornalista di Sky Massimo Ugolini con servizi sugli ospiti dell’evento al Passo del Lupo, Lago della Ninfa e Cimoncino trasmessi dall’emittente.

In programma, infine, diverse ciaspolate, organizzate nell’area del Cimone promosse da diversi gruppi di guide, che in attesa della neve, si trasformano in suggestive camminate alla scoperta delle bellezze naturali del territorio.

La magia dei presepi: a Groppo di Riolunato, Fanano, Sestola e Montecreto

Sono diversi i presepi allestiti nelle diverse località del Cimone: tra i più ammirati figurano quello della chiesa parrocchiale di Groppo di Riolunato (visitabile dal 24 dicembre al 31 gennaio) realizzato da Giancarlo Amidei; oppure il presepe meccanico delle Confraternite nelle chiesette a fianco della Chiesa di San Silvestro a Fanano: un presepe con personaggi di cartapesta che creano un suggestivo effetto.

Da vedere, inoltre, ci sono i presepi nella torre del campanile di Sestola e quello allestito in centro a Montecreto a pochi passi dalla farmacia.