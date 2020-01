Una donazione per finanziare borse di studio per giovani studenti fioranesi

Nel mese di dicembre 2019 l’azienda Domus.it srl con sede a Fiorano Modenese ha voluto donare 5.000 euro per finanziare le borse di studio, che il Comune di Fiorano Modenese assegna ogni anno ai giovani studenti fioranesi delle scuole superiori ed università.

Nella lettera inviata al Sindaco, il presidente Moraschini Donato spiega: “la nostra azienda ha scelto, come indirizzo di politica aziendale e nei limiti dati dalla contingenza, di essere parte attiva e non esclusivamente produttiva ed economica nel proprio territorio. Supportare l’educazione delle nuove generazioni è sicuramente una bella opportunità per dare concretezza ai nostri propositi, tra l’altro in un ambito di alta priorità come l’educazione”.

L’amministrazione comunale ha accettato volentieri la donazione, che si aggiunge ai fondi stanziati dal Comune per erogate 20 borse di studio per studenti frequentanti la scuola secondaria di II° grado e 10 borse di studio per studenti frequentanti l’università.

Nel sottolineare il generoso contributo, il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, ribadisce che: “L’amministrazione comunale assegna un’importanza fondamentale al settore scuola e cioè considera compito prioritario fare il possibile per garantire ai ragazzi servizi educativi di qualità e ad ogni giovane la possibilità di studiare. Che una azienda privata del territorio collabori, per potenziare l’offerta di borse di studio istituite dal Comune, è un fatto bellissimo, che auspico possa servire da esempio positivo anche per altri. La qualità del futuro del nostro paese infatti accomuna tutti, pubblico e privati, nel dovere di un impegno coordinato per una società all’altezza dei tempi”.