‘Nati per giocare’, giovedì 6 febbraio serata di gioco in ludoteca a Fiorano Modenese

‘Nati per giocare’, giovedì 6 febbraio serata di gioco in ludoteca a...

Giovedì 6 febbraio è in programma un nuovo appuntamento con le serate di gioco sano ed intelligente nella ludoteca Barone Rosso di Fiorano Modenese. Dalle ore 21, al Bla, lo spazio culturale del Comune di via Silvio Pellico, c’è ‘Nati per giocare’, la proposta dell’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni Legalità Bene Comune, Balena Ludens, per ragazzi over 16 e adulti.

Il progetto è nato per far conoscere i giochi da tavolo moderni alla popolazione adulta del Comune e fornire uno strumento valido per un approccio critico al mondo del gioco, in particolare a quello dell’azzardo. Gli appuntamenti il primo e terzo giovedì di ogni mese, ormai sono seguiti da un nutrito gruppo di partecipanti, accompagnati da animatori ludici e volontari a conoscere i nuovi giochi della ludoteca.