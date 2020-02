Salse Connection selezionato a Visione Italiane

Salse Connection il film di Francesco Barozzi e Natalia Guerrieri, realizzato grazie al sostegno e al supporto del progetto Non è l’Ennesima Borsa di Studio in partnership con Ceramiche Caesar, è stato selezionato a Visioni Italiane nella sezione Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna.

La selezione ufficiale della 26esima edizione di Visioni Italiane, organizzata dalla Cineteca di Bologna, è stata annunciata ieri e come ogni anno comprende opere di registi esordienti che faticano a trovare un riconoscimento e una distribuzione nel mercato nazionale. Oltre al tradizionale concorso per corto e mediometraggi, ci saranno sezioni dedicate ai documentari, ai film su tematiche ambientali e sul tema dell’acqua, alle produzioni sarde e appunto a quelle emiliano-romagnole.

Salse Connection tra 3 e l’8 marzo sarà dunque in gara al Cinema Lumiere di Bologna dopo esser stato presentato in anteprima all’ultima edizione dell’Ennesimo Film Festival. Il bando che ha portato alla produzione del film prevedeva l’erogazione di un contributo economico a fronte dell’opportunità di girare un film all’interno del territorio del Comune di Fiorano Modenese e nel cast è stato scelto dal regista Barozzi anche il noto attore fioranese Gino Andreoli.

«Siamo molto contenti della selezione di Salse Connection all’interno della prossima edizione di Visioni Italiane – commentano Federico Ferrari e Mirco Marmiroli organizzatori di Ennesimo Film Festival – un Festival molto importante per tutti i registi esordienti da cui nel corso degli anni sono passate le opere di Matteo Garrone, Paolo Genovese, Matteo Rovere, Luca Miniero e Claudio Giovannesi solo per citare alcuni degli autori di primo piano della cinematografia italiana contemporanea. La selezione è un riconoscimento non solo per il cast quanto per il il lavoro che ogni anno Ennesimo fa nella direzione di rendere il Festival sempre più un luogo dove nasce il cinema e per il Comune di Fiorano e Ceramiche Caesar che hanno da subito creduto nell’iniziativa».

«Proprio dall’esperienza dell’Ennesima Borsa di Studio – concludono Ferrari e Marmiroli – abbiamo rinnovato la partnership con Ceramiche Caesar che ha portato al lancio del Caesar Design Film Award che premierà i migliori cortometraggi legati al mondo del design e dell’architettura. Si tratta di una nuova sezione ufficiale dell’Ennesimo Film Festival che sarà proiettata il 30 Aprile in apertura della kermesse al Teatro Astoria di Fiorano Modenese. Tema dell’edizione sarà Design for Change, ovveroil cambiamento che un progetto di design può generare sull’uomo, sulla società e sull’ambiente, esprimendo la forza della trasformazione e dando spazio alla creatività da cui il progetto stesso prende vita».