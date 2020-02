La lotta dei cittadini di Orgosolo narrata da Franca Menenas

Domenica 9 febbraio 2020 prosegue a Villa Cuoghi, in via Gramsci a Fiorano Modenese, la rassegna ‘Il tè delle cinque’, con la presentazione del libro “Sa lota ‘e Pratobello – lotta di un popolo in difesa del proprio territorio”, di Franca Menneas. Dalle ore 17 alle ore 19, dialoga con l’autrice Paolo Piras, intermezzi musicali con le Launeddas del maestro Orrù.

L’iniziativa è a cura dell’associazione INarte, in collaborazione con il Circolo Nuraghe, l’associazione cultura della fotografia Framestorming e gli Amici della musica Nino Rota a

“Dal 19 al 25 giugno del 1969, i cittadini di Orgosolo si ribellarono alla presenza dell’esercito italiano nella località di Pratobello e riuscirono a impedire che sui pascoli comunali, venisse realizzato un poligono di tiro permanente per le esercitazioni militari. Franca Menneas, orgolese, ricostruisce la cronaca di quei giorni di lotta con l’obiettivo non solo di conservarne la memoria, ma anche di restituirne un quadro più completo e di avviare una riflessione più ampia su quanto l’eredità della lotta di Pratobello per la difesa del territorio sia preziosa e attuale ancora oggi” da edizioni Domus De Janas.