Dedicato a Maria Callas 14 e 15 febbraio al Centro Culturale Via Vittorio Veneto

Dedicato a Maria Callas 14 e 15 febbraio al Centro Culturale Via...

Il Centro Culturale Via Vittorio Veneto di Fiorano Modenese per un fine settimana ‘Dedicato alla Callas, che si apre venerdì 14 febbraio, alle ore 20.30, con l’inaugurazione della mostra di cimeli di Maria Callas, curata da Ilario Tamassia, già vista in diverse esposizioni italiane e all’estero. L’attrice Franca Lovino interpreta ‘Poesie d’amore’.

Sabato 15 febbraio, sempre alle ore 20.30, il soprano Chiara Fiorani, il tenore Domenico Menini, il violinista Gen Llukaci e Federica Cipolli al pianoforte si esibiscono in una serie di brani dedicati alla Callas.

Organizzate dal Centro Culturale Via Vittorio Veneto con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, le due serate sono ad ingresso con offerta libera, quota minima 15 euro.