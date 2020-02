Finito San Valentino si fanno i conti? A Parma e a Modena gli autori di un libro sulle coppie (e amanti) spiegano come farli bene

Finito San Valentino, c’è sempre qualcuno che fa i bilanci. E magari anche i conti. Ma il cuore non è così preciso, anche se qualche regola ora c’è ed è ben raccontata nella “Matematica del cuore”, il libro che gli autori Alessandro Nicolò PELLIZZARI ed ELISELLE presenteranno domenica 16 febbraio a Parma (alle ore 11:00 c/o Libreria Feltrinelli, via Farini 17) e a Modena (alle ore 17:00 c/o Archer, via Cesare Battisti, 54).

Uno + uno non fa sempre 2, soprattutto in amore. Perché non c’è nulla di più difficile che interpretarne i numeri e le domande quando si tratta di sentimenti e relazioni.

Che cosa cercano uomini e donne e che cosa succede tra loro quando si vedono, magari si piacciono e si frequentano? Come affrontano le relazioni quando c’è di mezzo un altro, o un’altra? La verità è che nonostante l’unicità delle persone, le dinamiche di chi ama, le situazioni tendono a ripetersi. E’ da questo assunto che Alessandro Nicolò Pellizzari ha iniziato a elaborare quella che lui definisce l’ “epidemiologia della coppia”, partendo dai lettori del suo blog alessandropellizzari.com, che supera ormai il milione.

“Negli anni ho raccolto così tante storie che mi hanno raccontato e scritto, di commenti quotidiani, di messaggi personali al punto di avere elaborato una vera e propria epidemiologia di coppia, dove l’uomo è la costante vista la ripetitività dei suoi comportamenti – spiega Alessandro Nicolò PELLIZZARI, giornalista e autore del libro – e la donna è la meravigliosa variabile. Ecco perché possiamo dare quasi tutte le risposte ai “di lui” comportamenti, ecco perché è possibile prevedere l’andamento nel tempo e l’epilogo di molte storie. In questo manuale non analizzo solo l’attuale “mercato degli uomini papabili” e le interazioni con il mondo femminile, ma regalo anche regole di ingaggio, di “sgancio” e soluzioni”

Gli attori di queste pagine sono mariti e amanti, cacciatori seriali di donne e finti separati in casa, uomini boomerang e narcisi che vengono analizzati, identificati e smascherati. In queste pagine si scopre infatti come neutralizzare i maschi bugiardi, ma anche i dieci motivi per essere fedeli (e per non esserlo). Il libro fornisce l’identikit di uomini come il mammone e il vampiro di sentimenti, di donne come la profumaia e la schizzinosa, ma risponde anche a domande che tutti prima o poi si fanno: perché non mi risponde, perché non ha mai tempo per me, perché è sparito e perché torna.

“Ho voluto aggiungere un parere diretto, fuori dai denti e senza troppi giri di parole – conclude ELISELLE, autrice del libro – che potesse far capire alle lettrici una volta per tutte i motivi per cui i maschi non rispondevano ai messaggi e sparivano senza un fiato. Io, che ero uscita con qualche romanzo dove si parlava di sentimenti non vedevo l’ora di lanciarmi in questa nuova avventura”

Un vero e proprio manuale “La matematica del cuore”, facile da imparare e che riuscirà a regalare sorrisi ma anche a far riflettere sulle complesse regole del cuore.

Gli autori de “La matematica del cuore”

Alessandro Nicolò Pellizzari (Milano 1961 ma veneziano di famiglia e nel cuore) è padre di tre figli. Doveva fare l’avvocato ma è diventato giornalista più di trent’anni fa. Prima al Corriere della Sera come collaboratore del Corriere Salute, poi c/o Mondadori e ora c/o Stile Italia Edizioni a Starbene, occupandosi sempre di medicina e sanità e dove oggi è vicecaporedattore. Ha scritto diversi libri di salute e benessere con Sperling, Electa e Mondadori (l’ultimo è Liberi dalle diete). Autore televisivo e docente di comunicazione, ha fatto anche parte di diversi Comitati etici ospedalieri e di Società scientifiche. Il suo blog sulla coppia, che ha toccato il milione di visite, è www.alessandropellizzari.com

Eliselle è nata a Sassuolo, è laureata in Storia Medievale, scrive e organizza eventi letterari. Ha al suo attivo dieci romanzi di generi differenti, numerosissimi racconti, diversi saggi e collabora con magazine, testate e portali online occupandosi di stili di vita, interviste, letteratura e guide alternative. Nel 2010 è uscita con la guida Centouno modi per diventare bella, milionaria e stronza (Newton Compton), nel 2015 ha pubblicato con Carlo Vanni un ebook gratuito intitolato 24 motivi + 1 per cui l’amore dura tre anni (Damster Edizioni) come regalo di Natale ai lettori. Il suo sito personale è www.eliselle.com

Il libro

Titolo “La matematica del cuore”

Disponibile in tutte le librerie e negli store online

Editore Cairo

Pagine n° 366

Costo € 16,00