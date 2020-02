Claudia de Lillo (Elasti) presenta, al Crogiolo Marazzi, la proiezione del film Wonder di Stephen Chbosky

Al Crogiolo Marazzi di Marazzi Group, nell’ambito della programmazione Cinema & Parole promossa dal Comune di Sassuolo in collaborazione con Mismaonda, giovedì 20 febbraio, la nota giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica Claudia de Lillo alias Elasti presenterà il film di Stephen Chbosky Wonder, l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da R.J. Palacio e pubblicato nel 2012, che vede protagonisti gli attori Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson.

Dopo Sabrina Impacciatore che ha introdotto la prima proiezione della rassegna Crescere: la scoperta di sé, genitori e figli. Elasti salirà invece sul palco del Crogiolo questo giovedì per presentare l’ultimo appuntamento di questa rasssegna dedicata al tema delle famiglie.

Wonder, uscito nel dicembre 2017, racconta la storia di Auggie Pullman, un bambino di dieci anni affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale. Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli sguardi sconcertati o sorpresi di allievi e professori. Gli inizi non sono facili, inutile mentirsi e Auggie fa i conti con la cattiveria dei compagni. Arrabbiato e infelice, il ragazzino fatica a integrarsi fino a quando un’amicizia si profila all’orizzonte. Un amore altro rispetto a quello materno. Tra bulli odiosi e amici veri, Auggie trova il suo posto e si merita un’ovazione.

Claudia de Lillo alias Elasti è conduttrice e autrice di Caterpillar AM, su Rai Radio 2, in onda tutte le mattine. Tiene due rubriche settimanali su D di Repubblica, cartaceo e online, e scrive da giornalista free lance su temi legati a donne, figli, famiglia e lavoro. È autrice del blog www.nonsolomamma.com, vincitore di numerosi premi e punto di riferimento per una numerosa comunità di donne e non solo. L’8 marzo 2012 ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica, per aver inventato il personaggio di Elasti.

Da giovedì 27 febbraio partirà una nuova rassegna I grandi maestri del cinema italiano, di seguito il programma completo:

• 27 febbraio – Io e te, Bernardo Bertolucci;

• 2 aprile – La rivincita di Natale, Pupi Avati;

• 16 aprile – Speriamo che sia femmina, Mario Monicelli. La proiezione verrà presentata dall’attore Paolo Hendel, interprete nel film del ruolo di Mario Giovannini.

Il Crogiolo Marazzi si trova in via Regina Pacis 9; via Radici in Monte 70 – Sassuolo. Tutti gli eventi sono alle ore 20.30 – ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.