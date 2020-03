Tutte le modifiche alla stagione del Teatro Duse di Bologna

In ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) emanato il 1° marzo 2020 allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del Coronavirus, il Teatro Duse di Bologna resta chiuso al pubblico fino all’8 marzo compreso.

Pertanto, il calendario degli spettacoli subisce le seguenti modifiche: ‘Don Pasquale’ di Appennino InCanto e Scuola In Opera con l’Orchestra Senzaspine del 3 marzo andrà in scena il 20 maggio (in doppia replica, alle ore 18 e alle 21); slitta dal 4 marzo al 7 aprile (ore 21) ‘Alice in Wonderland’ del Circus-Theatre Elysium. Il concerto ‘Stasera gioco in casa’ di Gianni Morandi del 5 marzo è posticipato al 22 aprile, (ore 21). Rinviato dall’11 marzo al 5 maggio (ore 21) anche ‘DNA – Lo spettacolo che fa suonare la scienza’ con Deproducers ed il filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani. Infine, la commedia ‘Hollywood Burger’ con Enzo Iacchetti e Pino Quartullo, prevista dal 6 all’8 marzo, andrà in scena dal 24 al 26 aprile (venerdì e sabato alle ore 21, domenica alle 16). Di conseguenza, lo spettacolo ‘Pensami, Giacomì!’ con Tommaso Bianco del 24 aprile sarà anticipato al 21 aprile (ore 21).

Come già annunciato, si ricorda che, in seguito all’ordinanza della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Salute del 23 febbraio 2020, lo spettacolo ‘Hamlet’ con Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio, sospeso il 24 febbraio, andrà in scena il 28 aprile (ore 21). I concerti ‘Stasera gioco in casa’ di Gianni Morandi del 26 e 27 febbraio saranno recuperati rispettivamente l’8 e il 9 aprile, (entrambi alle ore 21); quelli dell’11 e il 12 aprile slittano rispettivamente al 2 maggio (ore 21) e al 3 maggio (ore 17). Le repliche sospese dal 28 febbraio al primo marzo di ‘Se non posso ballare…non è la mia rivoluzione’ con Lella Costa andranno rispettivamente in scena il 21 e 22 maggio (ore 21) e il 23 maggio (ore 17). Quindi, il musical ‘City of Angels’ della Bsmt del 22 e 23 maggio andrà in scena, rispettivamente, il 26 giugno (ore 21) e il 27 giugno (in doppia replica, alle ore 16 e alle 21).

Tutti i biglietti già acquistati per gli spettacoli riprogrammati restano validi, mantenendo i medesimi posti, per l’ingresso alle rispettive nuove date.

La biglietteria del Teatro Duse (Via Cartoleria 42, Bologna) è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle 19.00. (Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it). Info: teatroduse.it.

