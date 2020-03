Operazione “discount”. Maxi frode fiscale e riciclaggio. Sequestro di beni per oltre 65 milioni di euro

I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bologna, su disposizione del GIP del locale Tribunale, Dott. Sandro Pecorella, stanno eseguendo, in 8 Regioni (Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Abruzzo, Sardegna e Lazio), un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali nei confronti di 14 persone a vario titolo indagate per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti fallimentari, fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio.

Il provvedimento, in particolare, dispone la sottoposizione agli arresti domiciliari di 5 persone mentre altre 9 risultano destinatarie di una misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e imprese, oltre al sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, di beni mobili e immobili per circa 65 milioni di euro.

L’indagine, coordinata dal Sostituto Procuratore Dott.ssa Michela Guidi e condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna, trae origine dall’approfondimento investigativo delle vicende societarie di un’azienda con sede in Budrio (BO), ora fallita, che si appurava essere stata utilizzata anche per la creazione di crediti tributari falsi.

I successivi accertamenti, caratterizzati anche dal ricorso a indagini tecniche, hanno consentito di ampliare il quadro probatorio, acquisendo elementi tali da comprovare l’esistenza di un ben delineato contesto di frode organizzato avente un raggio d’azione molto più ampio rispetto a quello bolognese e fondato sulle indebite compensazioni di ingenti crediti IVA inesistenti.

Il meccanismo di frode ad elevata pericolosità fiscale, adottato in maniera seriale ed operante sull’intero territorio nazionale, è stato ideato e attuato attraverso l’acquisto di immobili all’asta giudiziaria e il loro successivo utilizzo, attraverso vendite in società inattive e/o cartiere, a prezzi gonfiati fino a 500 volte per precostituire crediti IVA fittizi che poi venivano rivenduti sull’intero territorio nazionale a “clienti” debitori dell’erario. Ciò è stato reso possibile grazie all’azione continuativa e determinante di professionisti e consulenti fiscali, alcuni dei quali oggi tratti in arresto, che, unitamente ad altre figure sodali promotori dell’organizzazione e plurimi prestanome, hanno strutturato un modello di evasione diffuso che ha visto il coinvolgimento di centinaia di società, con sede in Italia e all’estero.

Al termine delle attività è stata quantificata un’evasione all’IVA pari ad oltre 60 milioni di euro a fronte dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti pari a circa euro 240 milioni di euro, nonché accertate condotte riciclative dell’illecito profitto in attività economiche, finanziarie e imprenditoriali. Le attività di perquisizione e sequestro sono state svolte anche nella città di Lugano, dove l’organizzazione criminale aveva una sua base operativa, a cura della Polizia Federale Svizzera che ha operato sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria elvetica appositamente interessata tramite rogatoria dalla Procura delle Repubblica di Bologna.

I protagonisti delle condotte penali destinatari delle misure coercitive sono residenti nelle province di Bologna, Milano, Pavia, Piacenza, Padova, Chieti, Teramo e Pescara. L’operazione sviluppata dalla Guardia di Finanza, sotto la guida dell’A.G. e in sinergia con il Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate di Bologna, s’inquadra nelle rinnovate linee strategiche dell’azione del Corpo, volte a rafforzare l’azione di contrasto ai fenomeni illeciti più gravi e insidiosi, integrando le funzioni di polizia economico-finanziaria con le indagini di polizia giudiziaria e garantendo il perseguimento degli obiettivi di aggressione dei patrimoni dei soggetti dediti ad attività criminose, al fine di assicurare l’effettivo recupero delle somme frutto, oggetto o provento delle condotte illecite.