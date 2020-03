Chiusure per lavori su Raccordo di Casalecchio, Tangenziale di Bologna e A13

Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle aree verdi adiacenti la sede autostradale, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 marzo, per chi proviene da Ancona, sarà chiuso lo svincolo che immette sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

***

Sulla Tangenziale di Bologna, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 “Lame” e lo svincolo 4 bis “Aeroporto Guglielmo Marconi”, verso Casalecchio di Reno.

Di conseguenza sarà chiuso anche l’accesso da via Cristoforo Colombo (n°5) alla carreggiata nord della Tangenziale di Bologna, in direzione di Casalecchio di Reno.

In alternativa si potrà percorrere la viabilità ordinaria: Via Cristoforo Colombo, Rotonda Arnaldo Forni, Rotonda Maria Adele Crocione Michelini, Via Marco Polo, Rotonda Pietro Bubani,Via Alberto Manzi, Rotonda Tommasina Guidi, Via Umberto Terracini, Rotonda 35° Reggimento Fanteria Pistoia, Viale Vittorio Sabena, Rotonda Granatieri Sardegna, Via Prati di Caprara, Viale Sandro Pertini, Viale Palmiro Togliatti e Rotonda Benedetto Croce.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 marzo, sarà chiusa la stazione di Monselice, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Terme Euganee o di Boara.