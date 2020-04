Castelfranco Emilia, dehors temporanei per sostenere la ripartenza degli esercizi pubblici

In attesa delle indicazioni del Governo sulla fase due e sulla graduale ripartenza delle attività economiche con relativo allentamento delle restrizioni emanate per il contenimento dei contagi da Coronavirus Covid19, il Comune di Castelfranco ha deciso di attivarsi da subito per valutare tutte le opzioni possibili da mettere in campo. Un’accelerata che si pone l’obiettivo di sostenere l’economia del territorio, sempre nel rispetto delle normative e delle restrizioni che rimarranno in essere.

Di qui la valutazione, ormai in fase avanzata, di attivare dei dehors temporanei, per supportare in particolare le attività di somministrazione quali bar, ristoranti e pizzerie che ne facessero richiesta. «Premesso che la tutela della salute pubblica sarà per noi sempre prioritaria, abbiamo deciso di attivarci immediatamente per aiutare con concretezza e in tempi rapidi i pubblici esercizi del nostro territorio – ha dichiarato il vice-Sindaco di Castelfranco Emilia Denis Bertoncelli.

«Considerato che, come è ormai noto, ci saranno novità sostanziali da applicare in materia, ad esempio, di distanziamento tra le persone, abbiamo deciso, di concerto con il Sindaco Giovanni Gargano, con l’Assessore allo Sviluppo Economico e Commercio Leonardo Pastore, con l’Assessore al Turismo e al Centro Commerciale Naturale Francesca Capuozzo e con il Dirigente Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio Bruno Marino, di predisporre una procedura autorizzativa rapida e semplificata per tutte le attività commerciali che vorranno aprire anche all’esterno. Un’iniziativa pensata per dar loro la possibilità di recuperare almeno una parte degli spazi, e dei coperti, che giocoforza potrebbero a seguito delle nuove disposizioni. Non solo – ha aggiunto Bertoncelli – stiamo anche verificando la possibilità di riaprire il mercato, intanto quello alimentare, studiando le soluzioni migliori da attivare, anche in questo caso per dar man forte alla ripartenza economica, ma tenendo sempre come faro centrale la sicurezza sanitaria. Probabilmente dovremo attendere ancora alcuni giorni per sapere quali saranno le decisioni prese a Roma, ma abbiamo deciso intanto di metterci avanti, per quanto di nostra competenza, ben sapendo quanto sia determinante il fattore tempo».

Novità in arrivo, infine, anche sul fronte del sostegno alle famiglie: il Comune di Castelfranco sta studiando la possibilità di avviare attività mirate, simil centri estivi, rivolte ai minori, per essere fattivamente e ancora di più a supporto delle famiglie proprio nel momento della ripartenza delle attività economiche.