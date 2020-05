Unimore orienta on line, fase 2: oltre 5000 contatti

Un successo la decisione dell’Università di Modena e Reggio Emilia di promuovere on-line la propria attività di orientamento allo studio universitario con un box dedicato nella homepage del sito, denominato “Unimore Orienta on line” (http://www.unimore.it/unimoreorienta/).

Questo spazio, attivo dal 25 marzo, ha ricevuto finora la visita di oltre 26mila utenti, mentre le varie pagine con informazioni sull’offerta formativa e sui servizi, tra cui immatricolazioni, benefici, biblioteche, trasporti sono state consultate oltre 140mila volte, con una intensificazione degli accessi che si sono accentuati nell’ultima settimana.

Il 14 maggio è avvenuto il lancio sul sito e sulla stampa di “Unimore Orienta – Fase 2” , di “interazione”, con la possibilità di avviare un confronto personale e diretto con Unimore prenotando da parte delle future matricole un colloquio online con il referente del corso (o dei corsi) di interesse o con gli uffici amministrativi, seguendo le indicazioni riportate al link https://www.unimore.it/unimoreorienta/contatti/.

L’introduzione di questa novità, che ha incontrato l’apprezzamento delle studentesse e degli studenti interessati ad iscriversi nel nuovo anno accademico ad Unimore, ha fatto aumentare ulteriormente il numero di connessioni, salite infatti, nelle giornate successive al 14 maggio, a circa un migliaio al giorno.

I contenuti del box saranno aggiornati fino a tutto il mese di luglio e, come hanno già fatto più di 1.500 giovani sino ad oggi, coloro che sono interessati a ricevere gli ultimi aggiornamenti possono lasciare il proprio contatto attraverso un form dedicato.

La maggior parte delle studentesse e degli studenti connessisi al box del sito Unimore (51,70%) è costituito da emiliano-romagnoli/e, in particolare delle province di Modena (11,86%), Bologna (10,06%), Reggio Emilia (6,26%) e Parma (5,85%), da lombardi/e (16,06%) di Milano (7,94%) e Brescia (1,64%), ma anche da altri contesti regionali: Veneto (5,08%), in specie da Verona (1,24%), Lazio (4,53%) con numerosi romani/e (3,91%), e Puglia 3,10%), ma anche Sicilia (2,83%), Toscana (2,55%), e Campania (2,20%).

Frequenti anche le “visite” di studentesse e studenti stranieri provenienti dalla Svizzera, dal Regno Unito, dagli USA, dalla Spagna, dalla Cina, dall’Austria, e perfino dall’Iran, dall’India e da paesi del Sudamerica.

In questi giorni il box-orientamento “Unimore Orienta on line” è aggiornato con nuove informazioni sulle modalità di accesso ai vari corsi di laurea, che si vanno ad aggiungere alle attuali presentazioni dei percorsi di studio.

L’obiettivo di questa modalità di approccio, più confacente ai/alle giovani rispetto al passato per la scelta del linguaggio adottato e delle modalità di comunicazione, è di affiancare nel miglior modo possibile le future matricole nel momento della decisione del corso di laurea da intraprendere, individuando tra gli 88 percorsi offerti dall’Ateneo (44 lauree triennali, 38 magistrali biennali, 6 magistrali a ciclo unico quinquennali o sessennali) quale sia il percorso a loro più congeniale.

“Con la Fase 2 delle attività di UNIMORE ORIENTA 2020, l’Ateneo – afferma la Professoressa Carla Palumbo, Delegata del Rettore per l’Orientamento e il Tutorato – ha voluto implementare gli sforzi per essere di ausilio a tutte le studentesse e gli studenti che sono consapevoli della delicatezza della scelta che hanno davanti. Tale consapevolezza è dimostrata dalla grande attenzione già riscossa nella prima settimana di “interazione”, che ci ha resi consci dell’importanza che mostrare disponibilità nel rispondere a tutte le richieste informative che ci vengono rivolte non può che consolidare la convinzione della scelta di un percorso dal quale dipende il futuro dei/delle giovani che oggi guardano con speranza ad UNIMORE”.