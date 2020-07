L’esperienza reggiana di Giovane Fotografia Italiana fa scuola

Dopo un vivace incipit di ripartenza culturale, iniziato con la mostra fotografica open air Spazio Libero realizzata da artisti under 35 tutti provenienti dall’esperienza di Giovane Fotografia Italiana, la cultura a Reggio Emilia ha ripreso il via in un’estate all’aria aperta, con tante iniziative da fruire in presenza e in sicurezza. In questo ampio contesto di ripartenza culturale reggiana, trova il suo spazio un progetto di largo respiro che vede il Comune di Reggio Emilia collaborare con il Comune di Cortona nell’articolato disegno di gemellaggio Fotografia Emergente in Italia, per sostenere e promuovere la creatività giovanile nel biennio 2020 – 2021.

Il progetto, reso possibile dal finanziamento di Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani vede protagonisti i due centri culturali, promotori di iniziative a sostegno della creatività under 35 e della rigenerazione urbana attraverso le arti, con iniziative di scouting, produzione di mostre e progetti, occasioni di formazione e scambio di talenti e competenze: il progetto reggiano Giovane Fotografia Italiana, che ogni anno porta in città i talenti più promettenti della fotografia emergente nazionale, grazie al gemellaggio inizia un fruttuoso dialogo con Cortona On The Move. Il festival toscano, dedicato alle nuove e originali forme di comunicazione visiva, prenderà il via sabato 11 luglio con l’apertura delle mostre interamente dedicate a The COVID-19 Visual Project. A Time of Distance, al cui interno si segnala la partecipazione della fotografa Silvia Bigi, tra i principali protagonisti dell’edizione 2019 di Giovane Fotografia Italiana con un progetto originale nato dalle riflessioni sull’isolamento degli ultimi mesi. Le mostre resteranno aperte fino al 27 settembre 2020.

Il festival Cortona On The Move viene presentato martedì 7 luglio alle 11.30 con una conferenza stampa online disponibile sulle pagine social di Cultura Reggio Emilia e del Comune di Cortona (Facebook @cultura reggio emilia e @cortona on the move) a cui prende parte l’assessora a educazione e conoscenza del Comune di Reggio Emilia Raffaella Curioni, insieme ad Antonio Carloni, direttore di Cortona On The Move, Arianna Rinaldo, direttrice artistica di Cortona On The Move, Luciano Meoni, sindaco del Comune di Cortona, Monica Barni, vicepresidente della Regione Toscana e i rappresentanti dei diversi partner del progetto.

“La ripartenza condivisa del Comune di Reggio Emilia e del Comune di Cortona – afferma l’assessora Raffaella Curioni (foto) – assume un valore ancora più importante se si considera che è interamente affidata alle potenzialità e alle proposte di giovani creativi under 35. Il Comune di Reggio da tempo investe sulla creatività giovanile come forza di propulsione per il pensiero e come terreno fertile su cui costruire un’idea di futuro. In questo senso, mettere in rete le esperienze di Reggio Emilia e Cortona nel campo della cultura giovanile arricchisce significativamente i percorsi battuti sino ad ora dalle due città e permette di nutrire aspettative incoraggianti verso i sentieri che si preparano ad essere aperti insieme, in vista dei prossimi mesi in cui questi centri culturali saranno impegnati in un costante dialogo e in scambi di competenze e talenti. Ci auguriamo che questo primo passo apra le porte a una fase nuova in cui i giovani artisti possano trovare sempre nuovi spazi di confronto, di espressione e di riconoscimento professionale, per costruire la consapevolezza di essere i preziosi apripista del domani.”

Come si diceva, nella cornice d’eccezione dell’edizione 2020 di Cortona On The Move si concretizza il primo importante scambio di competenze col Comune di Reggio Emilia. Ilaria Campioli e Daniele De Luigi, curatori del progetto Giovane Fotografia Italiana, come membri del comitato curatoriale Cortona Visual Narratives Scholarship, hanno selezionato una giovane fotografa proveniente dall’esperienza GFI per realizzare un progetto originale legato al lockdown.

La scelta dei curatori è caduta su Silvi Bigi, fotografa originaria di Ravenna che nel 2019 ha preso parte alla mostra collettiva Giovane Fotografia Italiana ai Chiostri di San Domenico con la serie fotografica Cicatrici e che ora è pronta a presentare alla città di Cortona URTÜMLICHES BILD (ARCHETIPI), progetto nato dalla riflessione sulla dimensione onirica e sui suoi condizionamenti in tempo di lockdown, portando alla realizzazione di immagini imperfette, surreali, prive di regole raffigurative e prospettiche, eppure libere e prive di sovrastrutture.

Il gemellaggio tra le due città non si esaurisce qui. Lo scambio di competenze operato da Fotografia Emergente in Italia prevede numerose attività, oltre all’edizione 2020 di Giovane Fotografia Italiana, sospesa a marzo a causa del lockdown e prevista a Reggio Emilia per il prossimo autunno. Completano il quadro del progetto la creazione di un archivio online dedicato al progetto Giovane Fotografia Italiana, la circuitazione dei progetti fotografici sul territorio nazionale e internazionale fino a un ampio disegno di formazione e tutoraggio sui temi della fotografia.

Nonostante i mesi d’incertezza passati il gemellaggio ha saputo ridefinire i suoi obiettivi e i suoi linguaggi, in un’ottica di dialogo e condivisione. Il progetto gode di un’ampia rete di partner istituzionali che annovera associazioni culturali, fondazioni, istituti di formazione e promozione sociale delle due città.

Tutte le informazioni sul progetto di gemellaggio e sul festival Cortona on The Move sono disponibili online sui canali istituzionali del Comune di Reggio Emilia e del Comune di Cortona e sui relativi profili social (www.facebook.com/culturareggioemilia, www.cortonaonthemove.com, https://www.facebook.com/festivalcortonaonthemove, Facebook e Instagram @cultura reggio emilia).