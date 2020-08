“La donna più grassa del mondo” in scena sabato al Castello di Spezzano

“La donna più grassa del mondo” in scena sabato al Castello di...

Sabato 29 agosto, alle 21.00, andrà in scena “La donna più grassa del mondo”, commedia grottesca allestita nella suggestiva corte del Castello di Spezzano per la ‘MovimentEdition’ dell’Ennesimo Film Festival. Lo spettacolo è a cura del centro teatrale MaMiMò.

Una grossa crepa minaccia la sicurezza della casa in cui vivono i protagonisti, ma solo uno di loro pare preoccuparsene: è l’Uomo del piano di sotto!

Uno spettacolo teatrale che ci invita a riflettere: nel momento in cui si sono rese evidenti le crepe che l’essere umano ha aperto, siamo ancora in tempo per fermare il crollo che ne deriverà?

L’ingresso è gratuito, purché muniti di mascherina, con prenotazione obbligatoria sul sito ennesimofilmfestival.com