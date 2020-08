Paolo Cavicchioli è il nuovo Oste della Sagra Del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia del 2020

Paolo Cavicchioli, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, è il nuovo Oste della Sagra Del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia.

“Siamo onorati di avere un Oste tanto importante, una persona di grande esperienza nel mondo della comunicazione digitale, in un momento in cui dal territorio devono venire i segnali di un riscatto e di una ripartenza, dopo mesi piuttosto difficoltosi” ha dichiarato Giovanni Degli Angeli, presidente dell’Associazione “ La San Nicola”, che per il 39° anno organizza la Sagra.

Paolo Cavicchioli riceverà il mattarello il 13 settembre, che simbolicamente ci rappresenta, dalle mani di Angelo Andrisano, Oste 2019 , Rettore uscente dell’Università di Modena e Reggio.e dalla Dama Graziella Pellegrini nota ricercatrice di UniMoRe, e verrà accompagnato da una Dama, il cui nome sarà svelato il 10 settembre, prima della storica rievocazione della nascita del Tortellino Tradizionale a Castelfranco Emilia.

La Sagra del Tortellino Tradizionale si svolgerà, con un’attenzione particolare alla sicurezza, a Castelfranco Emilia dal 4 al 13 Settembre.