Gran Premio del Belgio: niente punti per la scuderia Ferrari a Spa

Il 65° Gran Premio del Belgio di Formula 1 ha riservato un risultato amaro alla Scuderia Ferrari che è giunta al traguardo con entrambe le vetture ma non ha portato a casa punti avendo piazzato Sebastian Vettel al 13° posto e Charles Leclerc al 14°.

Poco ritmo. La squadra ha provato due strategie diverse a livello di pneumatici, fermando per due volte Charles e una sola Sebastian ma la SF1000 ha faticato a far lavorare correttamente tutte le mescole. I piloti non hanno dunque potuto disporre del grip necessario per avere un passo competitivo.

Gare italiane. Il Mondiale 2020 non si ferma e fa rotta sull’Italia dove si correrà nelle prossime due settimane, prima a Monza, domenica, per il tradizionale Gran Premio d’Italia e poi al Mugello, sede iridata per la prima volta, che ospiterà il Gran Premio della Toscana Ferrari 1000.