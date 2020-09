Calcio, Serie A TIM 2020/2021: il calendario del Sassuolo

Si comincia con il Cagliari dell’ex Eusebio Di Francesco che torna al Mapei Stadium alla prima giornata e con due neopromosse come Spezia e Crotone da affrontare, rispettivamente in trasferta e in casa, tra seconda e terza giornata. E si finisce con le grandi, ovvero Juventus e Lazio da affrontare tra terz’ultima e ultima giornata, poco dopo aver affrontato l’Atalanta alla quint’ultima.

Calendario indecifrabile, quello del Sassuolo, sul quale non si sbilancia nemmeno il tecnico neroverde Roberto De Zerbi. «E’ sinceramente prematuro – ha detto – esprimere giudizi in questa fase che vede ancora le squadre in corso di allestimento».

Altri incontri di cartello Roma-Sassuolo a fine novembre e Sassuolo – Inter a inizio dicembre, i derby regionali a settembre (quarta giornata, contro il Bologna) e a gennaio (contro il Parma).

Di seguito il calendario completo: