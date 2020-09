Tennis: finali nazionali Under 16 maschili allo Sporting Club Sassuolo

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre andrà in scena, sui campi in terra rossa dello Sporting Club Sassuolo, la fase finale del Campionato Italiano Under 16 Maschile, una delle manifestazioni giovanili più importanti del panorama tennistico nazionale e trampolino di lancio di molti atleti per quella che sarà la loro futura carriera professionistica.

Protagoniste di questa kermesse saranno le migliori otto formazioni italiane, provenienti dalle fasi di qualificazione di macroarea, fra le quali lo Sporting Club Sassuolo.

L’elenco dei club percorre l’intero stivale. Sulla Via Emilia saranno due le portabandiera per l’Emilia-Romagna, una sarà appunto lo Sporting Club Sassuolo affiancato dal C.T. Bologna. Stessa cosa per la Liguria che sarà presente con due club, il T.C. Santa Margherita e il T.C. Genova. Per Veneto, Lazio, Campania e Sicilia solamente un club a rappresentarle, rispettivamente l’Eurotennis Treviso, l’Eur Sporting Club Roma, il New Tennis Torre del Greco e il T.C. Kalta Palermo.

Per l’assegnazione dello scudetto quest’anno la Federtennis ha modificato i canoni tradizionali della fase finale, che in origine prevedeva la disputa di due gironi da quattro squadre, con tabellone finale. A causa della pandemia, e per ridurre i tempi, il massimo organo tennistico italiano ha deciso di far disputare un tabellone, ad eliminazione diretta e la formula degli incontri fra le varie squadre sarà di due singolari e un doppio. L’inizio degli incontri, per ogni giornata di gara, è previsto per le ore 10.