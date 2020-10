Lavori di asfaltatura su via Roma a Castelnovo Monti

Nei prossimi giorni per la prosecuzione dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificazione di via Roma, saranno necessarie alcune modifiche nella viabilità di alcuni tratti stradali nel centro di Castelnovo. Pur non avendo ancora terminato riqualificazione di marciapiedi e percorsi pedonali, saranno infatti condotti i lavori di asfaltatura sul tratto dall’Isolato Maestà (grattacielo) fino all’ufficio postale, intersezione con Piazzale Matteotti. La strada in quel tratto verrà parzialmente chiusa al traffico lasciando percorribile solo una parte della carreggiata di volta in volta: sarà comunque possibile arrivare alle piazze Matteotti e Peretti, e si potrà accedere a via Franceschini e via Vittorio Veneto.

“Per causare minori disagi ai commercianti e ai residenti – spiega l’Assessore ai Lavori pubblici, Giorgio Severi – il lavoro verrà svolto in notturna: inizierà mercoledì 7 ottobre alle ore 20, e terminerà giovedì mattina 8 ottobre. Ci scusiamo fin da ora per gli eventuali fastidi che potrà comportare l’intervento, che comunque coprirà un arco di tempo limitato ed è ormai impellente”.