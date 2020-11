Coronavirus, Salvini “Al Governo confusione totale”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente Sergio Mattarella chiede collaborazione? “Non possiamo navigare a vista giorno per giorno, c’è al governo confusione totale, manca progetto, manca visione e coordinamento. Non può esserci il decreto del lunedì e del martedì… Ma che roba è? La collaborazione va fatta in Parlamento, ci sono segnali? Bene, sostengano la richiesta di protocollo di cura domiciliare”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa in Senato, rispondendo a una domanda sull’appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattrella, affinchè ci sia una forte collaborazione tra le istituzioni e le forze politiche per affrontare l’emergenza coronavirus. “Leggevo che forse chiudono Lombardia, Piemonte e Calabria, è surreale, sembra veramente la lotteria di Capodanno. Siamo alla follia, all’improvvisazione, incapacità e confusione del governo”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).