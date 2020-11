Online tre gruppi di lettura delle Biblioteche comunali di Modena

Certamente, farlo davanti allo schermo di un computer o di un tablet sarà diverso dal farlo in presenza, in compagnia. Tuttavia, nel rispetto delle limitazioni imposte dalle misure contro la diffusione del Covid-19, tre gruppi di lettura delle Biblioteche comunali non hanno rinunciato al piacere di condividere la lettura di libri e parlarne insieme. Con l’aiuto tecnico delle strutture comunali hanno deciso di proseguire la loro attività online e confrontarsi in teleconferenza, senza rinunciare del tutto a un momento sociale piacevole legato alla cultura e basato sulla condivisione.

A lanciarsi nell’impresa sono ad oggi tre Gruppi: “Il Salotto del martedì. Letteratura fra i continenti”, Laguunda gui’chi. Viaggio in America latina tra realtà e fantasia” e “I franchi lettori. Voci dal mondo francofono di ieri e oggi”.

Lo storico “Salotto del martedì. Letteratura fra i continenti” è curato dall’associazione culturale Natalia Ginzburg e propone una panoramica della letteratura mondiale molto libera nei temi, ma con nomi collaudati o anche emergenti per i lettori italiani: da Ian McEwan a Carlos Fuentes, da Mircea Cărtărescu a Olga Tokarczuk per finire con Keith Gessen. Gli appuntamenti online ad accesso libero, programmati alle ore 16 dei martedì (il prossimo è l’1 dicembre), sono condotti da Matilde Morotti e dai membri del Gruppo.

“Laguunda gui’chi. Viaggio in America latina tra realtà e fantasia” si è costituito intorno all’affascinante richiamo della letteratura latino-americana. Quindi Messico, ma anche tutto il mondo del centro-sud America: da Gabriel Garcia Marquez a Jorge Amado, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Elena Poniatowska. Gli appuntamenti online, programmati alle 18 dei venerdì dall’11 dicembre, ad accesso libero, sono condotti da Nashiely Pineda, Karen Blancas e i lettori di Messico a Modena.

“I franchi lettori. Voci dal mondo francofono di ieri e oggi” è il Gruppo di lettura curato da Acif. Non solo Francia, ma il vasto mondo di lingua francese è il riferimento di questo gruppo di lettori, che hanno proposto una lista di narratori: da Laëtitia Colombani a Teresa Cremisi, da Adeline Dieudonné a Éric Faye, per finire con Grégoire Delacourt. Gli appuntamenti online, programmati alle 17.30 dei venerdì dal 18 dicembre, ad accesso libero, sono condotti da Sara Furlati, Chiara Grenzi, Sophie Vialle, Régine Saugier.

I Gruppi di lettura durano normalmente circa 1 ora e sono composti da una ventina di membri che, con la guida di un conduttore, possono intervenire nel dialogo.

Per informarsi sui Gruppi di Lettura delle biblioteche comunali di Modena si può telefonare allo 059 2032940 o inviare mail (consulenza.delfini@comune.modena.it).

Informazioni online sul sito delle biblioteche (www.comune.modena.it/biblioteche).