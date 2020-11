Via Trebbo a Maranello chiusa per asfaltatura

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione di parte di via Trebbo, è prevista la riasfaltatura completa del tratto della strada interessato dai lavori, con la fresatura di parte dell’asfalto esistente. Per poter effettuare le lavorazioni, che prevedono utilizzo di macchinari di grandi dimensioni, è necessario chiudere temporaneamente i tratti di strada interessati. Le chiusure, scaglionate, sono in programma da lunedì 16 a giovedì 19 novembre: lunedì 16 e martedì 17 chiuse Piazza Vasco de Gama e Via Veneto (parte finale), mercoledì 18 e giovedì 19 chiusa Via Trebbo dal piazzale della farmacia verso l’incrocio con via Magellano.