Apre il nuovo Centro per le Famiglie Savena Idice

Si alza il sipario sulle attività del nuovo Centro per le Famiglie Savena Idice, un servizio territoriale sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e rivolto a famiglie con bambini e adolescenti che nasce dalla sinergia degli Assessorati alla Scuola dei sei comuni del Distretto. Un luogo aperto al territorio, dove è possibile trovare informazioni, ma anche occasioni di incontro, confronto e sostegno alla genitorialità.

La sede principale del Centro per le Famiglie Savena Idice si trova all’interno di MediaLab (via Emilia 302/A, San Lazzaro), dove è possibile trovare anche lo Sportello Informafamiglie. Ogni Comune del Distretto ha una sede distaccata sul proprio territorio, creando un servizio diffuso, a disposizione di tutti i cittadini. A tagliare il nastro del Centro per le Famiglie Savena Idice, con un’inaugurazione simbolica in assenza di pubblico, è stata la Vicepresidente e Assessora regionale al Welfare Elly Schlein, assieme alla sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti.

L’obiettivo del Centro, coordinato dal Comune di San Lazzaro, è sostenere e promuovere il benessere delle famiglie, con particolare attenzione alle relazioni che si stabiliscono al loro interno e nel loro contesto di vita. Le attività proposte sono orientate alla promozione della genitorialità, per sostenere le famiglie nelle varie fasi, dalla creazione della coppia, alla nascita e alla crescita dei figli, e di accompagnarle nei momenti di cambiamento e nelle eventuali fasi critiche. Verranno proposti servizi di spazio di ascolto, di mediazione familiare, incontri tematici, attività rivolte alla prima infanzia, e anche gruppi di auto e mutuo aiuto. In collaborazione con l’Ausl, verranno ospitati, presso le sedi di San Lazzaro e Pianoro, il corso di accompagnamento alla nascita oltre allo Spazio Mamma, a San Lazzaro, e il corso di massaggio infantile, a Pianoro.

Tra i percorsi già attivi troviamo Con…tatto Ti ascolto, spazio online di ascolto, informazione e orientamento dedicato a ragazzi, genitori e insegnanti. Il servizio (totalmente gratuito) ha l’obiettivo di mettere i ragazzi nelle condizioni di parlare liberamente di se stessi, delle proprie emozioni e eventuali difficoltà, confrontandosi con uno psicologo psicoterapeuta; allo stesso tempo vuole dare la possibilità agli adulti di riferimento (genitori e insegnanti) di affrontare gli ostacoli incontrati con i ragazzi e cercare possibili soluzioni. Per prenotare un appuntamento basta telefonare al numero 051-6228097 o scrivere una mail a centroperlefamiglie@savenaidice.it. Maggiori informazioni sul Centro per le Famiglie sono disponibili nell’apposita sezione del sito del Comune di San Lazzaro.

Altre attività e percorsi saranno proposti anche presso le sedi distaccate:

Loiano – via Sabbioni 18, presso il nido di infanzia Piccole Orme

Monghidoro – via M. dei Ramazzotti 20, presso la scuola dell’infanzia Augusta Mariani Ferretti

Monterenzio – via Idice 235, presso il Centro Giovanile

Ozzano dell’Emilia – via Fermi 12F, presso Casa 2 Litri

Pianoro – via Padre Marella 15, presso la ludoteca Grillo Birillo

GLI INTERVENTI DELLE ISTITUZIONI

Elly Schlein, Vicepresidente della Regione-Emilia Romagna con delega al Welfare: “La Regione Emilia-Romagna sarà sempre al fianco di questi centri, veri punti di riferimento per le comunità, sostenendoli con risorse significative. Crediamo che sia importante attivare sui territori una rete capillare di servizi per le famiglie, specie in una fase complicata come quella attuale. I Centri per le Famiglie sono 40 in tutta la Regione, sette attivati proprio durante l’emergenza sanitaria. A tutti loro va il nostro plauso per la resilienza e la capacità di adattamento dimostrata anche nella fase più critica, senza mai fare mancare servizi preziosi per le famiglie”.

Isabella Conti, Sindaca di San Lazzaro di Savena: “Quante volte è capitato che i genitori venissero a conoscenza troppo tardi di opportunità, aiuti e forme di sostegno per sé e i propri bambini? Il Centro per le Famiglie è la risposta a tutto ciò: un luogo dove chi ha figli minori di 18 anni più essere accolto e informarsi su tutte le attività, gli aiuti e le opportunità di confronto e formazione a disposizione non solo nel nostro Comune, ma su tutta l’area del Distretto. Nel nostro Comune questo servizio è attivo all’interno dello spazio MediaLab, a Idice, assieme all’InformaFamiglie, punto informativo e di orientamento relativo alle risorse e le opportunità in ambito educativo, scolastico, sanitario, sociale, del tempo libero e culturale che il nostro territorio rivolge alle famiglie con figli minori.”

Flavia Calzà, Assessora a Politiche dell’Istruzione e Servizi Educativi per l’Infanzia del Comune di Pianoro: “Abbiamo lavorato con passione al progetto che vede oggi la Ludoteca Grillo Birillo di Pianoro diventare sede del Centro per le Famiglie. Saremo il riferimento distrettuale per il sostegno alla genitorialità attraverso incontri e colloqui con i nostri psicologi e pedagogisti, e ospiteremo lo sportello di mediazione familiare. Al momento le attività saranno online ma, appena sarà possibile, adulti e bambini potranno dare voce alla propria creatività tramite laboratori tematici in presenza”.

Marco Esposito, Assessore alle Politiche educative e scolastiche del Comune di Ozzano dell’Emilia: “Siamo orgogliosi, dopo mesi di duro lavoro, di dare avvio al Centro per le Famiglie del Distretto Savena Idice; spazio rivolto a famiglie con figli minorenni, che si propone di condividere con i genitori tempi importanti della vita familiare e sostenerli nelle difficoltà legate ai cambiamenti. Ozzano dell’Emilia è il Comune referente per l’area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie e avvierà progetti legati a questa area innovativa che consiste nella promozione delle famiglie con figli nel contesto comunitario, favorendo l’attivazione delle risorse personali e familiari in una logica di solidarietà, accoglienza e partecipazione alla vita sociale e di supporto ai cambiamenti, alle difficoltà, alle potenzialità che esprimono i bambini e le famiglie del proprio territorio. Siamo altresì orgogliosi di occuparci dell’organizzazione del servizio di Mediazione familiare”.

Barbara Panzacchi, Sindaca di Monghidoro con delega alla Scuola: “L’inaugurazione del centro famiglie distrettuale è davvero un gran risultato, ottenuto attraverso la sinergia tecnica e politica di tutti i Comuni afferenti al Distretto Savena-Idice e grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna. La sede è a San Lazzaro di Savena, ma abbiamo tutti condiviso che debba essere un centro diffuso e, pertanto, le attività saranno promosse anche nei vari centri che ogni Comune ha dedicato all’iniziativa, proprio al fine di modellare il servizio sulle reali esigenze delle famiglie del nostro territorio, con problematiche e richieste che possono differenziarsi anche sulla base della dislocazione geografica dei vari Comuni. Le famiglie sono i nuclei fondamentali delle nostre comunità ed anche quelle dei centri più periferici (come Monghidoro) potranno così fruire di momenti di confronto e condivisione sulle tematiche più rilevanti che riguardano la crescita e l’educazione dei propri figli e questo non ci può che rendere particolarmente soddisfatti”.

Laura Menetti, Assessora all’Istruzione, alle Politiche Sociali e alle Politiche della Famiglia del Comune di Loiano: “Il centro per le famiglie sarà un’ottima occasione per promuovere momenti di incontro e condivisione per genitori, bambini e ragazzi; uno spazio interamente dedicato alla mediazione ad incontri tematici e attività con esperti rivolti sia alle famiglie, dove potranno trovare un sostegno per i momenti difficili delle routine quotidiane e nell’educazione dei figli, sia ai ragazzi che avranno la possibilità di confrontarsi con personale qualificato per poter affrontare serenamente il periodo critico dell’adolescenza. Credo che, grazie a queste sedi decentrate, riusciremo a potenziare i nostri territori che spesso finiscono in secondo piano, ma nei quali vivono tante famiglie e ragazzi che hanno bisogno d’aiuto; un valore aggiunto al nostro territorio”.

Ivan Mantovani, Sindaco di Monterenzio: “Il centro per le famiglie è un nuovo servizio alla cittadinanza rivolto alle famiglie, che sappiamo in questo momento trovarsi in estrema difficoltà e fragilità a causa del periodo di emergenza Coronavirus, perché prendersi cura di una famiglia è il primo passo per avere una società sana. Questo servizio sarà il punto di riferimento cittadino per le famiglie, uno spazio informativo che aiuterà a conoscere le opportunità in ambito educativo, scolastico, sociale, normativo e anche legato al tempo libero. Offrirà consulenze personalizzate e lavorerà in collaborazione con i servizi sociali. Il centro per le famiglie, sul nostro territorio, è situato nell’edificio a fianco al Municipio nel centro del paese, dove è anche allocato il Centro Giovanile e il teatro”.