6 mila Test Antigenici Rapidi per le Aziende presenti all’Interporto Bologna

Da stamane, 14 dicembre, 6 mila Test Antigenici Rapidi sono a disposizione delle Aziende di Logistica e Trasporti presenti all’interno dell’Interporto Bologna.

L’iniziativa rientra nella Campagna Nazionale “Patto per il Lavoro” per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto lo scorso Aprile e richiamato dal Dpcm del 24 ottobre 2020. In tale contesto la Regione Emilia Romagna, sin dall’inizio della pandemia, ha intrapreso numerose azioni per garantire la massima sicurezza possibile e prevenire il diffondersi del contagio, a partire dall’attivazione di specifici percorsi di screening nel mondo delle imprese.

“L’iniziativa sottolinea ancora una volta l’importanza dell’utilizzo dei test antigenici rapidi come strumento determinante per gli screening epidemiologici” ha commentato Raffaele Donini Assessore Regionale per le Politiche alla Salute”. “Per il nostro territorio, quindi” prosegue Donini “un ulteriore passo in avanti nella gestione dell’emergenza in un comparto come quello della logistica che, già nel corso dell’estate, si era dimostrato come uno dei fronti più a rischio per la diffusione del virus. E’ importante ora che i test antigenici, come abbiamo più volte chiesto al governo, possano essere considerati test diagnostici, in modo da rendere ancora più rapida la nostra lotta contro il Covid”.

La distribuzione dei 6 mila Test Rapidi avverrà tramite il Medico Competente presente in ogni singola Azienda. Il medico inserirà nella piattaforma SOLE tutti gli operatori che si sottoporranno volontariamente al Test e, inoltre, potrà anche prenotare direttamente il tampone molecolare all’operatore che risultasse positivo al Test.

I Test Antigenici Rapidi verranno effettuati negli ambulatori presenti nelle Aziende. In alternativa potranno essere effettuati nei locali messi a disposizione dalla Direzione dell’Interporto Bologna.