In arrivo altri ristori per i commercianti fioranesi

Nel mese di giugno 2020, il Comune di Fiorano Modenese ha erogato complessivamente 60 mila euro a favore di 30 esercizi commerciali, artigianali e pubblici del centro città, a ristoro dei disagi causati dagli interventi di riqualificazione che stanno interessando Via Vittorio Veneto. Si è trattato di un indennizzo onnicomprensivo di 2 mila euro per ciascuna attività economica che ha fatto richiesta, il cui ingresso sia ovviamente ubicato sulla strada in corso di ristrutturazione e sulle sue perpendicolari, impattate dalla chiusura di tratti stradali (a causa dei lavori) nel periodo aprile-novembre 2020.

Già nel 2019, inoltre, gli esercenti interessati avevano percepito un contributo di 1.000 euro ciascuno, per gli interventi alla rete idrica e del gas effettuati da Hera.

A oggi siamo a informare che è stata approvata, dalla Giunta comunale, una delibera che prevede l’erogazione di ulteriori 1.500 euro, motivati dai ritardi provocati dalla pandemia Covid. Si tratta anche questa volta di un indennizzo onnicomprensivo, una tantum, a ristoro delle attività economiche il cui ingresso affacci su Via Vittorio Veneto e sulle perpendicolari, impattate dai lavori stradali nel periodo che intercorre da dicembre 2020 fino al loro termine, comprese eventuali proroghe e sospensioni determinate eventualmente dall’emergenza sanitaria in atto o dalle condizioni meteo avverse.

Trattandosi di un anticipo, in quanto la somma è elargita ancora prima che la ristrutturazione sia ultimata, quindi senza sapere esattamente quanto durerà la situazione di disagio, per ragioni normative il contributo sarà erogato in due soluzioni, secondo le seguenti modalità: 1000 euro entro gennaio 2021 e 500 entro maggio 2021.

A breve tutte le informazioni per richiedere l’indennizzo saranno disponibili sul sito del Comune.