Biblioteca Crovi chiusa il 24 e il 31 dicembre e il 2 gennaio ma attiva con diversi servizi

La Biblioteca “Raffaele Crovi” di Castelnovo Monti si prepara al periodo delle Festività, e già in questi giorni è molto attiva sia con il servizio di prestito su prenotazione, che il nuovo servizio di consegna a domicilio per le persone con difficoltà motorie. Nel periodo festivo la Biblioteca sarà chiusa, oltre ai giorni di Natale, Santo Stefano e primo dell’anno, il 24 dicembre, giovedì prossimo, giovedì 31 dicembre e sabato 2 gennaio.

Nel frattempo, resta possibile accedere al servizio di prestito il prestito con le seguenti modalità:

telefonicamente al numero 0522 610204;

via email all’indirizzo biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it;

dal catalogo on line https://opac.provincia.re.it/opac/.do.

Una volta prenotati sarà possibile passare a ritirare i materiali direttamente presso la biblioteca, in via Roma 4: sono posizionati in un box a piano terra, in un sacchetto con sopra scritto il nome dell’utente che li ha prenotati. Vanno ritirati entro due giorni dalla richiesta di prenotazione, diversamente torneranno ad essere messi a disposizione del pubblico. Si possono anche restituire i documenti presi in prestito, sempre lasciandoli in un box a piano terra. I servizi di ritiro e restituzione sono attivi tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30. Ricordiamo che tutti i materiali della biblioteca sono stati sanificati prima di renderli di nuovo disponibili al prestito, quindi sono assolutamente sicuri.

Sono inoltre sempre attivi e gratuiti i servizi di Emilib – Emilia Digital Library, la biblioteca digitale per tutti, per il prestito di ebook, di audiolibri e la consultazione di quotidiani e periodici di tutto il mondo.

Il nuovo servizio di recapito a domicilio invece è rivolto alle persone over 65 e con difficoltà a spostarsi autonomamente o affette da patologie croniche, residenti nel comune di Castelnovo. Possono richiedere e vedersi consegnati direttamente a domicilio, in piena sicurezza, libri, dvd e riviste in prestito. La consegna dei materiali avviene ogni giovedì a cura di un operatore della biblioteca. Le richieste dovranno essere effettuate telefonicamente al numero 0522 610204 e, a seguito della verifica della disponibilità del materiale richiesto, sarà possibile accordarsi per la data e l’orario della consegna. Allo stesso modo si potrà procedere per la restituzione.

Come per il prestito ordinario i libri andranno restituiti dopo 30 giorni mentre i dvd e le riviste dopo 15 giorni. Anche per ogni informazione è possibile chiamare la Biblioteca Crovi al numero 0522 610204.