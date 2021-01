COVID 19, dall’Ausl Reggio procedura d’urgenza per assumere personale amministrativo

COVID 19, é stata pubblicata sul sito web aziendale dell’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia una procedura d’urgenza per l’assunzione di personale amministrativo il cui bando e modulo di domanda sono disponibili al seguente link: https://apps.ausl.re.it/bandigare/Home/BandiGare.aspx?ID=1&Cat=85&isEconomato=0

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria si ricerca personale con disponibilità immediata per assicurare l’espletamento delle attività amministrative di call center/contact tracing e/o di supporto all’attività di vaccinazione correlate alla diffusione del virus COVID 19 da svolgersi nell’ambito dell’Azienda Sanitaria AUSL di Reggio Emilia sino al termine della situazione emergenziale.

CHI PUO PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda persone di età tra i 18 e i 30 anni, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e di patente europea ECDL. Non saranno prese in considerazione candidature presentate da chi è dipendente/collaboratore di strutture del Servizio Sanitario Nazionale o di altre strutture pubbliche o private, dal personale operante nelle Case Residenze Anziani (C.R.A.) e nelle strutture residenziali per disabili (C.S.S.R.).

TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO

La forma giuridica del rapporto di lavoro che conseguirà alla procedura d’urgenza sarà quella di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con un impegno di almeno 35 ore settimanali. Possono partecipare anche i cittadini di paesi dell’Unione Europea e di paesi non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di un regolare permesso di soggiorno in corso di validità, nonché i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

I candidati interessati dovranno presentare la propria candidatura tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: concorsi@pec.ausl.re.it. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.

Per informazioni: Servizio Gestione Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi – Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia – Tel. 0522/339427 – 339424.(Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30). Sito internet: www.ausl.re.it.