Bonus fiscali per le imprese: le novità e gli impatti sul bilancio al centro di un webinar organizzato per domani dall’Ordine dei Commercialisti di Modena

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena dedica un ciclo di appuntamenti formativi alle principali novità normative e della prassi contabile per quanto riguarda la predisposizione del Bilancio d’esercizio delle aziende. Il ciclo è articolato in quattro momenti di approfondimento: per domani, giovedì 25 marzo, è in programma a partire dalle ore 11 un webinar che affronterà le novità inerenti i bonus fiscali per le imprese e le moratorie dei mutui e dei leasing.

Il seminario online sarà tenuto dai dott. Umberto Bisi e Roberto Di Troia, componenti delle Commissioni di studio su Bilancio e Fiscalità istituite presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena. Interverrà, inoltre, anche il dott. Alessandro Savoia, docente presso il Dipartimento di Comunicazione ed Economia di UNIMORE.

Il ciclo di incontri sulle novità del Bilancio d’esercizio rientra in un percorso articolato e di alto livello scientifico organizzato dall’Ordine modenese per approfondire le tematiche di maggiore interesse ed attualità per i professionisti contabili, ed è finalizzato a fornire agli oltre 1.200 Commercialisti modenesi iscritti all’albo professionale utili aggiornamenti ed indispensabili nozioni per la corretta esecuzione del proprio incarico. La partecipazione è riservata agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena e dà diritto alla maturazione degli specifici crediti formativi previsti. Per informazioni: www.commercialisti.mo.it