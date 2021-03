Francesco Vincenzi eletto oggi presidente di ANBI Emilia-Romagna per il prossimo mandato

Ha le idee chiarissime sulle necessità primarie della sua regione, conosce in modo capillare i differenti scenari locali delle singole aree del comprensorio di bonifica e i principali progetti che potrebbero contribuire in maniera sostanziale a modificarne in meglio gli equilibri idrologici e la sicurezza idraulica complessiva: il suo nome è Francesco Vincenzi e sarà lui a guidare ANBI regionale nei prossimi cinque anni raccogliendo il testimone da Massimiliano Pederzoli dopo due lustri di mandato.

Attuale presidente nazionale di ANBI da 2014 e recentemente rieletto al vertice del Consorzio di Bonifica Burana Vincenzi, associato a Coldiretti e presidente di Coldiretti Modena fino 2020, è stato eletto stamane al timone dell’associazione regionale dei Consorzi di bonifica emiliano-romagnoli nella sala convegni dell’Hotel Auditorium Savoia Regency di Bologna, nell’ambito dell’Assemblea ordinaria degli associati per l’elezione del Cda e collegio dei revisori contabili.

Per il nuovo presidente l’esperienza maturata in questi anni in termini di progettualità concreta, relazioni istituzionali, portatori di interesse e strategie innovative su scala globale si dimostra oggi una base solidissima per approfondire e promuovere anche il ruolo regionale nel contesto nazionale e locale e le sue idee in proposito si palesano in traguardi comuni da raggiungere con il contributo di ognuno dei Consorzi associati ad ANBI Emilia-Romagna: Consorzio di Bonifica di Piacenza, Consorzio della Bonifica Parmense, Consorzio di Bonifica dell’Emilia-Centrale, Consorzio della Bonifica Burana, Consorzio della Bonifica Renana, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Consorzio di Bonifica della Romagna, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Consorzio di Bonifica Canale Emiliano Romagnolo.

“Per prima cosa voglio ringraziare Massimiliano Pederzoli che ha guidato ANBI con merito portando a termine, tra le altre cose, una riforma storica che ha dato slancio e operatività a tutti i Consorzi regionali. Ringrazio tutto il mondo agricolo, ed in particolare la mia associazione di appartenenza Coldiretti Emilia-Romagna e tutte le altre forze del mondo economico per la fiducia accordatami e aggiungo al ringraziamento anche tutti gli enti territoriali con cui sarà fondamentale affrontare un percorso comune e condiviso per vincere le rilevanti sfide che ci aspettano nel migliorare le condizioni dei nostri territori e la qualità della vita delle comunità locali. Sul fronte agricoltura ci tengo a sottolineare che i Consorzi di bonifica saranno un partner affidabile nel cammino delle imprese, all’insegna della dinamicità, pronti a sostenerne il cammino in anni non certo facili come quelli che stiamo vivendo. All’insegna della sostenibilità e di una economia di sviluppo rispettosa dell’ambiente i Consorzi metteranno a disposizione del comparto la loro conoscenza approfondita del territorio in cui operano quotidianamente cercando al contempo di centrare gli obiettivi inseriti nel Recovery plan, Green New Deal e nella Pac comunitaria”: queste le prime parole di Vincenzi dopo la nomina.

L’Assemblea dei Soci di ANBI ER, nel corso dell’incontro, ha eletto anche i due vicepresidenti dell’associazione: Valentina Borghi, bolognese neo-eletta presidente del Consorzio della Bonifica Renana e il ravennate Stefano Francia, anch’esso recentemente eletto alla presidenza del Consorzio di Bonifica della Romagna.