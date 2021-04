Volley, la Green Warriors fa visita alla CBF Macerata

È una Green Warriors Sassuolo alla ricerca di una grande impresa quella che si appresta a scendere in campo eccezionalmente di sabato: le neroverdi faranno visita alla Cbf Balducci HR Macerata, sicuramente una delle compagini più temibili ed in forma in questo finale di stagione.

Le maceratesi – vincitrici quest’anno della Coppa Italia di categoria – sono reduci da una doppia trasferta in Piemonte: nel giro di quattro giorni, le ragazze di coach Paniconi hanno infatti affrontato sia Mondovì che Pinerolo, superandole entrambe con il risultato di 1-3 ed issandosi così al terzo posto in classifica generale con 49 punti e 3 match ancora da disputare. Che Macerata sia una delle formazioni più in palla al momento è fuor di dubbio: le maceratesi vanno a punti dallo scorso dicembre e – dopo l’entusiasmante filotto di vittorie consecutive – si sono arrese solo due volte al tie break alle avversarie, ovvero Marsala e Pinerolo alla fine del mese di marzo.

Dall’altra parte della rete, una Green Warriors galvanizzata dalla vittoria casalinga dello scorso weekend e pronta a difendere l’ottavo posto in classifica generale in vista dell’accesso ai play off.

A presentare il match in casa neroverde è coach Enrico Barbolini: “Macerata è sicuramente una delle formazioni con il rendimento più costante al momento e, soprattutto, è una formazione di ottimo livello. Questo comunque non cambia il nostro approccio e scenderemo sempre in campo per lottare al massimo. Credo anche che, l’affrontare queste partite dia sempre qualche stimolo in più. Per cui scenderemo in campo curiosi di metterci ancora una volta alla prova.

Per quanto riguarda la settimana di avvicinamento al match, come sempre abbiamo affrontato questi giorni di preparazione suddividendo le nostre attenzioni tra quello che è importante per noi in generale e quello che è importante per noi rispetto all’avversario che troveremo dall’altra parte della rete”.

Come di consueto, la partita sarà trasmessa in diretta streaming su LVF Tv, piattaforma ufficiale della Lega Pallavolo Serie A femminile e, una volta terminata, sarà poi disponibile anche in modalità on demand. Fischio di inizio alle 18.00, con direzione arbitrale affida a ad Antonella Verrascina e Serena Salvati.