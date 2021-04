Castelfranco: domani lavori di Hera sulla rete idrica

Mercoledì 21 aprile, Hera eseguirà lavori sulla rete idrica di Castelfranco Emilia, in via della Scienza, finalizzati a un ulteriore miglioramento del servizio.

Per permetterne lo svolgimento, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua dalle ore 8 alle 17 alle utenze delle Via della Scienza, Via Copernico, Via Torricelli, Via Viviani, Via Ramelli, Via Borelli, Via Fermi e via Emilia est (civici dal 63 al 67/A).

Le utenze coinvolte sono state preventivamente avvertite sia con appositi cartelli, sia attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.

Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua.

I lavori comporteranno un restringimento di carreggiata in corrispondenza del cantiere.