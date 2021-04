Lotta alle zanzare, c’è il prodotto larvicida

Il Comune di Maranello promuove un progetto di lotta alle zanzare che prevede la distribuzione gratuita ai cittadini di un prodotto larvicida ecologico per trattare i pozzetti e i tombini delle aree private. La distribuzione avverrà, su prenotazione, presso l’ufficio informazioni al piano terra della sede di via Vittorio Veneto 9 del Comune di Maranello a partire dal 26 aprile nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico: lunedì 8.30-13, mercoledì 8.30-13, giovedì 14.30-18.30 esclusivamente su appuntamento telefonico al numero 0536 240030.

Il prodotto agisce sulle larve impedendo che si sviluppino in insetti adulti; è da immettere esclusivamente nelle raccolte di acqua stagnante: nelle caditoie di raccolta delle acque piovane delle aree cortilive e nei pozzetti dei pluviali. Per ottenere gratuitamente il prodotto, gli interessati dovranno indicare ai tecnici addetti il nominativo, l’indirizzo e il numero di pozzetti da trattare. Il prodotto viene fornito non a famiglia ma ad edificio (es. condominio, casa bifamiliare, ecc…).