‘Le piazze dei totalitarismi’: Amedeo Osti Guerrazzi venerdì in Fondazione San Carlo a Modena

Venerdì 11 giugno proseguono le lezioni del ciclo dedicato al tema Piazze. Politica e società nella storia delle civilizzazioni, ideato dal Centro Culturale della Fondazione Collegio San Carlo di Modena.

L’incontro, dal titolo Le piazze dei totalitarismi. Politica e violenza nel Novecento, sarà tenuto da Amedeo Osti Guerrazzi, che svolge attività di ricerca presso la Fondazione Museo della Shoah di Roma. Collaboratore dell’Istituto storico germanico di Roma, nei suoi studi Osti Guerrazzi si occupa di storia del fascismo, dedicando particolare attenzione alle forme assunte dalla persecuzione antiebraica, ai campi di concentramento attivi sul territorio italiano, alle strategie di repressione messe in atto durante l’occupazione della Slovenia e alle vicende della Repubblica sociale italiana. Ha pubblicato di recente: Le udienze di Mussolini durante la Repubblica sociale italiana, 1943-1945 (Heidelberg 2020); Gli specialisti dell’odio. Delazioni, arresti, deportazioni di ebrei italiani (Firenze 2020).

La conferenza è dedicata all’analisi del nesso tra violenza e politica nell’età dei fascismi europei, con speciale riferimento al caso italiano e al caso tedesco. Dopo la Grande Guerra, si afferma quello che lo storico George L. Mosse ha definito il processo di “brutalizzazione della politica”. La pratica della violenza contribuisce, infatti, in modo decisivo all’ascesa e al consolidamento dei totalitarismi novecenteschi, manifestandosi in forme diverse (dalla censura alle azioni squadristiche contro gli avversari politici, fino alla persecuzione e all’eliminazione di individui e gruppi umani e sociali) ed essendo esercitata da differenti attori (dagli apparati polizieschi alle organizzazioni paramilitari, fino ad ampi settori della popolazione civile).

La conferenza sarà trasmessa esclusivamente in diretta web con inizio alle ore 17.30. La conferenza, come tutte le altre del ciclo, sarà inserita nell'archivio conferenze dove sarà accessibile gratuitamente.