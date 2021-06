Unimore lancia l’hashtag #MoReVaccini per sensibilizzare studenti e studentesse alla vaccinazione contro il Covid-19

Sono stati senza dubbio mesi molto complessi anche per la fascia d’età di studentesse e studenti universitari, i quali, pur non rappresentando il target più a rischio in caso di infezione, ha inevitabilmente sofferto la pressoché totale assenza di occasioni di socialità e l’impatto anche psicologico della pandemia.

Massimo, in questo periodo, è stato lo sforzo dell’Ateneo per venire incontro alle numerose esigenze della comunità studentesca, mettendo in campo una serie di misure concrete che sono servite ad assicurare la continuità di tutti i servizi.

Oggi, però, i grandi progressi nel campo della ricerca scientifica e l’ottimo avanzamento della campagna vaccinale permettono di programmare una fase nuova, che riporti l’Università ad essere luogo fisico di incontro e di relazione formativa, di ricerca e promozione della cultura.

Perché questo accada è necessaria una risposta di massa all’appello per la vaccinazione. Proprio per sensibilizzare i più giovani a questo tema Unimore ha deciso di lanciare l’hashtag #MoReVaccini: più vaccini per tornare a vivere serenamente l’università oltre che tutte le altre sfere sociali; più vaccini perché occorre fiducia piena nella scienza.

Saranno proprio le testimonianze di alcuni studenti e studentesse, sotto forma di video e foto, ad accompagnare questa campagna che punta a raggiungere il maggior numero di govani cittadini e cittadine possibile, per far sì che si arrivi presto a numeri di immunizzazioni che consentano di riprendere tranquillamente tutte le attività.

La comunità Unimore presente sul social network Facebook, avrà inoltre la possibilità di personalizzare la propria immagine del profilo grazie ad un “motivo” appositamente creato, che consentirà, a chi ne avrà voglia, di rilanciare ai propri contatti questo importante messaggio.

“Il nostro Ateneo crede fermamente che la vaccinazione rappresenti lo strumento principale per uscire in tempi rapidi da questa pandemia – afferma il Magnifico Rettore Unimore, Prof. Carlo Adolfo Porro – : per tale motivo riteniamo indispensabile rivolgere un appello ai nostri studenti e alle nostre studentesse, affinché aderiscano alla campagna vaccinale con entusiasmo e fiducia, per tutelare la salute loro e dei loro cari. Grazie a questo impegno, siamo certi che la nostra comunità studentesca potrà tornare a vivere appieno l’Università in tempi molto brevi.

Il video #MoReVaccini è visibile sul canale YouTube di Ateneo, al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=mQlx2rJ-0W4

Gli altri contenuti della campagna saranno pubblicati sulle pagina ufficiale Facebook (https://www.facebook.com/unimore.it) e sull’account Instagram (https://www.instagram.com/unimore_official/)