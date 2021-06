Tiziana Ferrario apre l’estate di grandi eventi in piazza a Castelnuovo Rangone

Sarà Tiziana Ferrario ad inaugurare l’estate di grandi eventi sul palco allestito in piazza Papa Giovanni XXIII.

La giornalista sarà a Castelnuovo mercoledì 16 giugno alle 21 per un incontro dedicato all’uguaglianza di genere, nel quale presenterà il suo ultimo libro “Uomini, è ora di giocare senza falli!”, edito da Chiarelettere. Un saggio provocatorio sugli uomini, che intende smascherare le contraddizioni e gli atteggiamenti maschilisti, sia privati sia pubblici, a partire dalle diverse tipologie: dal maschilista inconsapevole a quello silente, dall’infastidito all’indifferente. Ferrario da un lato raccoglie queste tipologie in un catalogo illuminante, dall’altro elabora liste per riconoscere il maschilista nei vari settori.

In dialogo con Daniela Sirotti Mattioli, Vicesindaca con delega alle Pari opportunità, Ferrario porterà all’attenzione una società patriarcale e maschilista in ogni ambito, in un libro arricchito da lettere che l’autrice rivolge ad alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo e dell’informazione, con uno sguardo al futuro grazie alle testimonianze di quelli che l’autrice chiama “uomini nuovi”, che hanno girato le spalle al modello machista: Roberto Vecchioni, Riccardo Iacona, Matteo Bussola, Federico Taddia, Frans Timmermans e tanti altri.

Giornalista e conduttrice, per anni volto del TG1, già inviata di politica estera e corrispondente Rai a New York, Tiziana Ferrario ha già affrontato il tema della parità di genere nel reportage “Orgoglio e pregiudizi”, scritto nel 2017.

La serata è promossa dal Comune di Castelnuovo Rangone, in collaborazione col Circolo Caos e l’Unione Terre di Castelli, con il contributo di Fondazione di Modena. L’iniziativa, ad ingresso libero e gratuito, si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid, i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina.